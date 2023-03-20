TOKİ İstanbul kura çekimleri 5. gününde

TOKİ'nin İstanbul'da yapacağı konutlar için kura çekimleri beşinci gününde devam ediyor.

TOKİ İstanbul kura çekimi 19 Nisan'da sona erecek. 29 Mart'a kadar sürecek Tuzla çekilişinin ardından sırayla Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler'in kura çekimi gerçekleştirilecek. 20.920 bin hak sahibinin belirleneceği TOKİ Tuzla kura çekimi noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

İşte, 20 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi canlı yayın izleme ekranı ve kura sonuçları sorgulama ekranı...

TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip ediliyor.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edildi. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek.

30 Mart 2023 Silivri(Selimpaşa) 200 konut

1 - 19 Nisan 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut