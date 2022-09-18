TOKİ, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi"ne ilişkin merak edilenleri cevapladı

Projeye ilişkin merak edilen soru ve cevaplar, TOKİ'nin sosyal medya sayfasında şöyle yer aldı:

Soru: Başvuru aşamasında konut tipi seçilebilecek mi?

-Başvurular, konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek 'Konut Belirleme Kurası' ile belirlenecek.

Soru: 250.000 Konut Projesinde hane halkından farklı kişiler iki ayrı farklı projeye başvuru yapabilir mi?

- 250 bin konut projesinde hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek, her iki eşin de başvuru yapması durumunda başvuruların tamamı geçersiz sayılacak.

Soru: Hane halkındaki farklı kişiler, kişi, eşi ve velayet altındaki çocuğu hariç, dede, 18 yaş üstü çocuklar da projelere başvuru yapabilir mi?

- Evet. Başvurabilir.

Soru: Şehit ailesi kategorisinde yapılacak başvurularda yaş sınırı var mıdır?

- Sadece bu kategoride yaş sınırı yok.

Soru: Başvuru şartları geçerliliğinde hangi tarih esas alınacak?

- Başvurucunun, gelir, konut olmama, ikametgah, yaş şartlarını başvuru tarihinde taşıması gerekecek. Daha sonraki değişiklikler dikkate alınmayacak.

Soru: Adına kayıtlı 'yapı kullanım belgesi' olanlar projelere başvurabilir mi?

- Konut başvurusunda bulunan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olması şartı aranacak. Yapı kullanım belgesi başvuru şartları arasında yer almıyor.

Soru: Konutunu iade veya feshedenler ve iş yeri alanlar başvuru yapabilir mi?

- Konutunu iade ve feshedenler ve iş yeri alanlar da başvuru yapabilecek.

Soru: Hisseli tapu sahibi olanlar başvuru yapabilir mi?

- Bağımsız ve tam hissesi olmadığı sürece başvuru yapılabilecek.

Soru: Engelli ve kısıtlı kişilerin başvurusu nasıl olacak?

- Engelli kategorisinden başvuru yapılabilmesi için en az yüzde 40 engelli olunması gerekiyor. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına engelli kategorisinden başvuru yapabilecek. 18 yaşından büyük kısıtlı olan engelliler vasi/velileri aracılığı ile başvuru yapacak. Bu konuda vasilik kararında hüküm bulunması veya vasilik makamı olan mahkemeden uygunluk yazısı getirilmesi gerekecek.

Soru: Başvuru belgeleri ne zaman alınacak?

- 14 Eylül - 31 Ekim 2022 tarihlerinde başvuru yapılacak, e-Devlet başvuruları 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Başvuru belgeleri, e-Devletten başvuru yapanlar için yapılan kura sonucunda hak sahibi kabul edilen kişilerden sözleşme aşamasında temin edilecek. Banka aracılığı ile başvuru yapanlardan kategorisine göre, engelli/emekli/genç/diğer durumu kanıtlayan belge ile ikamet/nüfus/gelir/yaş şartlarının belgelenmesi istenecek.

Soru: Başvuru bedel iadeleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

- Başvuru dönemi içinde, başvuru bedelini alarak başvurular iptal edebilecek. Asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri, kuradan 5 iş günü sonra iade edilecek. Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade olarak alabilecek.

- Çiftçi veya ticari faaliyeti olan kişilerin başvurularda belirtilen azami gelirleri nasıl tespit edilecek?

- Ticari faaliyeti olanlarda son yıl vergi levhasında görünen yıllık net karın 12'ye bölünmesi sonucundaki değer ile gelir tespit edilecek. Zirai faaliyeti olanlarda ise bilanço ve işletme esasına göre defter tutanlar hariç, beyan ettikleri gelirleri esas alınacak.

Soru: Geliri olmayanlar bu projelere başvurabilir mi?

- TOKİ tarafından söz konusu projelere başvuru için asgari gelir düzeyi belirlenmedi.

Soru: Sözleşme ne zaman imzalanacak, inşaat ne zaman başlayacak?

- İdarece inşa edilecek konut projelerinde, imar planlama, projelendirme ve ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanması ve ihale sürecini müteakip, konutların satış fiyatları belirleme işlemleri tamamlandıktan sonra sözleşme imzalama işlemleri başlatılacak.

Soru: Konutu devir edebilir miyiz?

- 2+1 ve 3+1 konutlarda alıcının devir hakkı bulunmuyor.

Soru: Başvuru sürecinde, yapılan başvuru farklı proje ile değiştirilebilir mi?

- 250.000 konut projesinde herhangi bir projeye başvuru yaptıktan sonra, başka bir projeye başvuru yapılmak istenmesi durumunda, ilk başvuru yapılan projedeki başvurunun bankada iptal edilmesinden sonra ikinci bir projeye başvuru yapılabilecek.

Soru: Peşinat oranını fazla ödeme yapılabilir mi veya tamamen kapatılabilir mi? Vadede kısaltma olabilecek mi?

- Peşinat oranını fazla ödeme imkanı bulunuyor, tamamen de kapatılabilir. Vadede kısaltma imkanı da olabiliyor.

Soru: Vatandaşın konutunu iade etmek istemesi halinde süreç ne şekilde ilerleyecek?

- İade etme hakkı bulunmakta olup, banka nezdinde imzalanan satış sözleşmesi hükümleri uyarınca işlem yapılacak.

Soru: Konut projesinde asil hak sahibi olup, çıkan konutu istemeyenler için başvuru bedel iade süresi nedir?

- İlgili projedeki sözleşme imzalama süresinin bitimini müteakiben başvuru iade işlemleri yapılacak.

Soru: "Engelli çocuk yardımı" hane halkı gelirine ilave edilecek mi?

- Evet dahil edilmektedir."