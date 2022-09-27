TOKİ'den orta gelirliye yeni konut müjdesi

TOKİ'nin 250 bin sosyal konut kampanyasının ardından bu kez orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hazine Bakanlığı ile faiz konusunda çalışmamız var, indirimi ve taksidi de çalışıyoruz. Kampanyayı ekim ayı içinde açıklayacağız." dedi.

Orta gelir grubu için sosyal konut projesi geliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık. Ekim ayı içerisinde bu kampanyanın detaylarını duyuracağız" ifadelerini kullandı.

Daha önce Emlak Konut Kampanyası olarak açıklanan orta gelir grubu sosyal konut kampanyasında kapsam genişliyor. Bakan Kurum, "GYODER'le, İNDER'le, Türkiye Müteahhitler Birliği ile, Anadolu'da diğer müteahhitlerle görüşüyoruz. Bunun kapsamını genişleteceğiz" dedi.