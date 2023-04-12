TOKİ'den indirim kampanyası
TOKİ merakla beklenen 2023 yılı indirim kampanyasını başlatıyor. Kurum her yıl, taksitlerinin tamamını ödemek isteyenlere kolaylık sağlıyor.
Emlak 12.04.2023, 11:42
TOKİ'nin 2023 yılı indirim kampanyası başlıyor.
TOKİ'ye borcu olanlara müjdeli haberi Bakan Kurum verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 Nisan'da başlayarak indirim kampanyasıyla, TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşların, kalan borçlarını peşin ödemeleri durumunda yüzde 25 indirimden faydalanabileceğini açıkladı.
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|27
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|27
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|27
|44
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|32
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|54
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|50
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|30
|47
|9. Manisa FK
|29
|45
|10. Boluspor
|29
|44
|11. Bandırmaspor
|29
|44
|12. Tuzlaspor
|30
|34
|13. Altay
|30
|31
|14. Erzurumspor
|29
|27
|15. Altınordu
|29
|26
|16. Adanaspor
|30
|25
|17. Gençlerbirliği
|29
|24
|18. Denizlispor
|30
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|30
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|30
|73
|2. M.City
|29
|67
|3. Newcastle
|29
|56
|4. M. United
|29
|56
|5. Tottenham
|30
|53
|6. Aston Villa
|30
|47
|7. Brighton
|28
|46
|8. Liverpool
|29
|44
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|30
|43
|10. Fulham
|29
|39
|11. Chelsea
|30
|39
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|30
|33
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|30
|31
|14. West Ham United
|29
|30
|15. Bournemouth
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|30
|27
|18. Nottingham Forest
|30
|27
|19. Leicester City
|30
|25
|20. Southampton
|30
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|28
|72
|2. Real Madrid
|28
|59
|3. Atletico Madrid
|28
|57
|4. Real Sociedad
|28
|51
|5. Villarreal
|28
|47
|6. Real Betis
|28
|45
|7. Athletic Bilbao
|28
|40
|8. Osasuna
|28
|38
|9. Rayo Vallecano
|28
|37
|10. Celta Vigo
|28
|36
|11. Girona
|28
|35
|12. Mallorca
|28
|34
|13. Sevilla
|28
|32
|14. Cadiz
|28
|31
|15. Getafe
|28
|30
|16. Almeria
|28
|30
|17. Real Valladolid
|28
|29
|18. Valencia
|28
|27
|19. Espanyol
|28
|27
|20. Elche
|28
|13