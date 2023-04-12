TOKİ'den indirim kampanyası

TOKİ'nin 2023 yılı indirim kampanyası başlıyor.

TOKİ'ye borcu olanlara müjdeli haberi Bakan Kurum verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 Nisan'da başlayarak indirim kampanyasıyla, TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşların, kalan borçlarını peşin ödemeleri durumunda yüzde 25 indirimden faydalanabileceğini açıkladı.