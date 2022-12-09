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TOKİ'den '3 yıllık TOKİ projesi yeni diye sunuldu' haberleriyle ilgili açıklama

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından "Haberde aynı projenin farklı kampanya dönemlerinde kullanıldığına dair bilgi gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu alanda, 100 Bin Konut Kampanyasında hak sahipleri belirlenen 1329 konutun inşası yapılacaktır" açıklaması yapıldı.

Emlak 09.12.2022, 13:45
TOKİ'den '3 yıllık TOKİ projesi yeni diye sunuldu' haberleriyle ilgili açıklama

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, "3 yıllık TOKİ projesi, yeni diye sunuldu" başlığıyla sunulan haberlerdeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Söz konusu alanda, 100 Bin Konut Kampanyasında hak sahipleri belirlenen 1329 konutun inşası yapılacaktır." dedi.

TOKİ, "3 yıllık TOKİ projesi yeni diye sunuldu" başlıklı haberde yer verilen iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu haberde, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kocadere Mahallesi'nde 3 yıl önce 450 konut yapılacağının açıklandığı, konutların bu yıl başlatılan İlk Evim Projesi kapsamındaki 500 bin konut projesine dahil edildiği yönünde iddialar bulunduğu kaydedildi.

İddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, haberde yer alan bölgeye ilişkin 2021'de 100 bin Yeni Sosyal Konut Kampanyası kapsamındaki 439 konut için ihale yapıldığı ancak işin tasfiye edildiği, 5 Ocak 2023'te ikmal ihalesinin yapılacağı bildirildi.

- Kocadere mevkisi alternatif olarak belirlendi

Açıklamada, İlk Evim İlk İşyerim Projesi kapsamında konut yapımı için belirlenen Pamukkale ilçesindeki Yeniköy mevkisinin, Tabiat Varlıkları Açısından Özel Çevre Koruma Alanı Hassas Koruma Zonu'nda yer alması üzerine Kocadere'nin alternatif olarak belirlendiği ifade edildi.

Bu kapsamda 497 ve 393 konutluk iki ayrı etapta 890 konut için proje proje çalışmalarının tamamlandığı ve ihale işlemlerinin başlatıldığı bildirilen açıklamada, ihalelerin 12-13 Ocak 2023'te yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Haberde aynı projenin farklı kampanya dönemlerinde kullanıldığına dair bilgi gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu alanda, yukarıda gecikme sebepleri açıklanan 100 Bin Konut Kampanyasında, hak sahipleri belirlenen 1329 konut inşası yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklama şu şekilde; 

"Söz konusu durum böyleyken gerçek dışı, yalan ve yanlış bilgilere dayalı yapılan bu haberin yayınlanmasının maksadı, İdaremizi karalamak ve kamuoyundaki olumlu algısını zedelemeye çalışmaktır. Bu yöndeki kasıtlı olarak gerçeğe aykırı haberler ile çeşitli olumsuz açıklamalarda bulunmak suretiyle İdaremizin gerçekleştireceği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi çalışmaları kamuoyu önünde itibarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu çabalar kamuoyu tarafından kabul görmemektedir. Bugüne kadar vatandaşlarımızın teveccühü ile nasıl 5 milyonu aşkın vatandaşımızı ev sahibi yaptıysak aynı azim ve gayretle tüm engelleme ve karalamalara rağmen yeni konutları da tamamlayarak vatandaşlarımıza olan taahhüdümüzü yerine getireceğiz. Süreç bu durumdayken Pamukkale Meclis Üyesi tarafından yapılan açıklamayla kamuoyunun gerçek dışı bilgilerle yanlış düşüncelere sevk edilmesinin doğru olmadığı, spekülatif amaçlı ve idaremizi yıpratmayı hedeflediği aşikardır."

#Toplu Konut İdaresi
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