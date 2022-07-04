Temmuz 2022 kira zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran 2022 üretici ve tüketici enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %78,62, aylık %4,95 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %44,54 artış gerçekleşti.

Böylelikle enflasyon son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2022 Temmuz ayı resmi kira artış oranı olarak uygulanacak.

Buna göre Temmuz 2022 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 oldu. Açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

Ancak... Hatırlanacağı gibi konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Haziran ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yasa ile birlikte 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ev sahipleri kiracılarına aylık yüzde 25'in üzerinde zam yapamayacak. Ancak iş yerleri için aynı kapsamda değil. Yani iş yerlerinde kiracı olanlar mal sahiplerine enflasyon oranında zam yapmaya devam edecek.

Buna göre Temmuz ayındaki kira artış oranında üst sınır yüzde 25 olarak kalacak.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMASI

Temmuz ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara 12 aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış yapılacak.

Hesaplama örnekleri

Mevcut kira bedeli: 3.000 TL

Zam oranı: yüzde 44,54 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 1.336,20 TL

Zamlı kira bedeli: 4.366,20 TL

Mevcut kira bedeli: 5.000 TL

Zam oranı: yüzde 44,54 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 2.227 TL

Zamlı kira bedeli: 7.227 TL

Mevcut kira bedeli: 10.000 lira

Zam oranı: yüzde 44,54 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 4.454 TL

Zamlı kira bedeli: 10.454 TL

EV SAHİPLERİ ZAM YAPAMAYACAK!

Hatırlanacağı gibi konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Haziran ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yasa ile birlikte 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ev sahipleri kiracılarına aylık yüzde 25'in üzerinde zam yapamayacak. Ancak iş yerleri için aynı kapsamda değil. Yani iş yerlerinde kiracı olanlar mal sahiplerine enflasyon oranında zam yapmaya devam edecek.