Ocak ayı kira artış oranı yüzde 22,58 oldu. Buna göre iki bin lira kira ödeyen bir vatandaşın kira artışı 451,6 lira oldu.

Ocak ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte şubat ayı için kira artış oranı da açıklanmış oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,58 artış gerçekleşti.

ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla şubat ayı kira artış oranı belli oldu. Ocak ayı kira artış oranı yüzde 22,58 oldu.

Ocak ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Konut Kirası: 2.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Ocak 2022 Kira Artış Oranı: % 22,58

Şubat Ayı Kira Zammı Tutarı: 451,6 TL

Şubat Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 2.451,6 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 2 bin lira olan bir kiracının şubat ayında ödeyeceği kira zammı 451,6 TL olarak hesaplanmakta olup, zamlı kira tutarı ise 2.451,6 TL lira olarak gerçekleşmektedir.