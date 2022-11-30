"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekiminde bugün gözler İstanbul'da. İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen 508 adet konutun kura çekilişi bugün saat 11.00'de yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ işbirliğiyle hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekimine noter huzurunda hız kesmeden devam ediliyor.

TOKİ kura çekilişleri 23 ilde tamamlandı. Bugün ise gözler İstanbul'a çevrildi. TOKİ yaptığı açıklamada Tuzla'daki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen evlerin kurasının çekileceğini duyurdu.

7-28 Kasım tarihleri arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkâri, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş ve Tunceli’de gerçekleştirilen kura çekiminde 50 bin 302 konutun hak sahibi belli oldu.

Bugün ise gözler İstanbul'a çevrildi. Tuzla için kura çekilişi saat 11.00'de yapılacak.

TOKİ'den yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00’de gerçekleştirilecektir.

TOKİ KURA SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

İLK EVİM İLK İŞ YERİM PROJESİ NEDİR?

Dar gelirli vatandaşlar için yapılan projede konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan başvuru alındı. Konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan “Konut Belirleme Kurası” ile belirlenecek.

Başvuru şartları geçerliliğinde ise gelir, konut olmama, ikametgah, yaş şartlarını başvuru tarihinde taşıması gerekliliği arandı.

İnşa edilecek konut projelerinde; imar planlama, projelendirme ve ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanması ve ihale sürecini müteakip, konutların satış fiyatları belirleme işlemleri tamamlandıktan sonra sözleşme imzalama işlemleri başlatılacak.

2+1 ve 3+1 konutlarda alıcının devir hakkı ise bulunmuyor.

Kaynak: Karar