Sosyal konut projesiyle birlikte ev ve kira fiyatları düşmeye başladı

Sosyal konut projesi ile satılık evlere olan talep azaldı. Müteahhit ve mal sahiplerinin "bana muhtaçsınız algısı" kırılırken özellikle Ankara'nın belirli bölgelerinde düşüşler yüzde 20'yi buldu. Aynı şekilde kiralar da düşüşe geçti.

İstanbul ve Ankara'da kira fiyatlarında düşüş yaşanırken, satılık konutlarda da durgunluk meydana geldi. Uzmanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekim ayında 5 bin konutun temelinin atılacağını belirtmesinden sonra kira fiyatlarının daha da düşeceği görüşünde.

TALEP DURDU

İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizameddin Aşa, taleplerde durgunluk olduğunu, ilerleyen zamanlarda konut satışlarında büyük düşüş beklediklerini söyledi. Aşa, piyasadaki taleplerin sosyal konut projesine kayacağını vurgulayarak "Sosyal konut projesi piyasadaki talebi çekti. Hele de orta gelir grubu için sosyal konut projenin gündeme gelmesi talebin daha da azalmasına neden olacak. Talep sosyal konut projesine kayacak. Her hareket toplumda bir psikolojik baskı oluşturuyor. Bu da fiyatların düşmesini sağlıyor. 'Kıtlık faktörü' dediğimiz, özellikle müteahhit ve mal sahiplerinde hakim olan 'bana muhtaçsınız, ben olmasam ev yok' psikolojisi kırılmak üzere. Taleplerde yüzde 20 azalma var. Fiyatlara daha tam yansımadı" dedi.

Aşa, kiralarda da gerileme yaşanmaya başladığını, daha önce 7-8 bin TL olan evin şu an 6 bin TL'ye kiraya verildiğini bildirdi.

ANKARA'DA YÜZDE 20'YE VARAN DÜŞÜŞLER

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam da konutta hem satılık hem de kiralık ilanlarda düşüş yaşandığına dikkat çekerek "Yüzde 10-15 oranında bir düşüş oldu. Şu an için TOKİ'nin projesi hemen hayata geçmeyecek ama bir algısı var, mal sahipleri tarafında gevşeme gerçekleşti fiyat anlamında. Bazı bölgelerde yüzde 20 düşüşler oldu" diye konuştu.

Akçam, konut satışlarında da durağanlık yaşandığını dile getirerek şunları kaydetti: Satışlarda çok sert bir iniş olmadı ancak son 20 gündür, bir aydır ortalama yüzde 10'la yüzde 20 arasında inişler meydana geldi. Önceden mal sahibiyle bir milyon TL'ye konuştuğumuz konutu şu an 800-850 bin TL'ye konuşabiliyoruz.

KONUT ALMAK İÇİN İYİ ZAMAN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi'ni ise şöyle değerlendirdi: "Konut piyasası durdu. Fiyatlar sabitlendi, geri geldi, hatta biraz daha geri geliyor. Konut almak için iyi bir zaman. Açıkçası piyasayı yönlendiriyoruz şu anda. Sosyal konut projesinde fiyatları açıklayınca hepsi durdu. Firmalar müşteri çekebilmek için ister istemez fiyatı geri çekecek, vadeyi uzatacak."

Kaynak:Türkiye