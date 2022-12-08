Sosyal konut projesinin 4. etap takvimi belli oldu

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim İlk İş Yerim” projesinde kura çekimleri devam ediyor.

TOKİ kura çekiminde üçüncü etap kuraları dün tamamlandı ve dördüncü etap kuraları için takvim, TOKİ'nin sosyal medyadan yaptığı duyuruyla birlikte açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde kura çekimlerinin üç etabı, 30 ilde bugün sona erdi. Kuralarda toplam 60 bin konutun hak sahipleri belirlendi.

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuru sonrasında, 4. etap kura çekimi takvimi belli oldu. 4'üncü etap sosyal konut kura çekilişi 12-19 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 15 bin 566 konut için gerçekleştirilecek.

DÖRDÜNCÜ ETAP KURALARINDA HANGİ İLLER YER ALIYOR?

TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimi il il yapılmaya devam ediyor. 12-19 Aralık tarihleri arasında, 7 ilde 15 bin 566 konut için kura çekilecek.

Kura çekimi yapılacak iller; Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun ve Tokat olarak açıklandı.

MART 2023'E KADAR ETAPLAR HALİNDE TAMAMLANACAK

Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kura çekimi hakkında konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."

TOKİ KURALARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.