"Sosyal konut projesinde 4,5 milyon vatandaşımızın başvuru süreçlerini tamamladık"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İşyerim Projesi" kapsamında konut arsalarının yüzde 40'ını şehir merkezlerinde, yüzde 60'ını ilçelerde olacak şekilde belirlediklerini bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından, "İlk Evim İlk İşyerim Projesi" kapsamında 1 milyon konut arsası ve 10 bin iş yeri için başvuru detaylarını anlattığı video mesaj paylaştı.

Bakan Kurum, 85 milyon vatandaş için Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Millet tarafından büyük bir teveccüh ve ilgiye mazhar olan 250 bin sosyal konut kampanyasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arsa kampanyasıyla ilgili müjdeyi kabine toplantısından sonra milletin evinden paylaştığını aktaran Kurum, "Şu ana dek e-devlet üzerinden 7,2 milyon vatandaşımız sosyal konuta başvurdu. Gerekli evrakı beyan eden 4,5 milyon vatandaşımızın da başvuru süreçlerini tamamladık. Konut amaçlı arsalarımıza da üzerinden henüz 24 saat bile geçmemesine rağmen milletimiz çok büyük bir teveccüh gösteriyor. Milletimiz konut başvurularında olduğu gibi arsa başvurularında da bu projeyi sahiplendiğini, benimsediğini, devletine ve Sayın Cumhurbaşkanımıza olan güvenini bir kez daha gösterdi." değerlendirmesini yaptı.

Kurum, 1 milyon konut amaçlı arsanın dağılımını illere ve ilçelere göre yaptıklarını belirterek, "81 ilimizde arsaların yüzde 40'ını şehir merkezlerinde, yüzde 60'ını ilçelerde olacak şekilde belirledik. Milletimizin istifadesine sunacağımız toplam 1 milyon konut amaçlı arsamızın bazı illerdeki dağılımını da paylaşmak isterim. 50 bin İstanbul'da, 100 bin Ankara'da, 25 bin İzmir'de, 45 bin Gaziantep'te, 55 bin Konya'da, 25 bin Kayseri'de, 30 bin Diyarbakır'da, 28 bin Eskişehir'de, 26 bin 700 Van'da, 23 bin Antalya'da olmak üzere 81 ilimizde 1 milyon konut amaçlı arsamızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." ifadesini kullandı.

"En geç iki yılda arsaların altyapısını tamamlayarak eksiklerini gidereceğiz"

Vatandaşların arzuladıkları yuvalarını faizsiz bir şekilde, sabit ve uygun ödeme koşullarıyla altyapısı tamamlanmış, imar planı hazırlanmış arsalarda inşa edebileceklerini vurgulayan Kurum, gerekli teknik ve hukuki destekleri, Bakanlık ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) istisnasız her vatandaşa sunacağını kaydetti.

Kurum, "Vatandaşımız hem konuta hem de konut amaçlı arsaya başvuru yapabilir. Her ikisinin de kurasına katılabilir. Şayet ikisi birden çıkarsa birini tercih ederek ev sahibi olabilir." bilgisini verdi.

Kura ile vatandaşlara verilecek arsaları iki gruba ayırdıklarını ifade eden Bakan Murat Kurum, şöyle devam etti:

"İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar, ikinci grupta müşterek parseller bulunuyor. Yine müşterek parsellerde hak sahiplerinin çoğunluk sağlamaları durumunda TOKİ Başkanlığımız buradaki konutları yapma hususunda da her türlü proje desteğini verecek. Bu parsellerde inşa edilecek binalar zemin artı 4-5 katı geçmeyecek.

Müstakil parsellerde ise hak sahipleri belirlenen proje doğrultusunda evlerini inşa edebilecekler. İnşallah en geç iki yılda arsaların altyapısını tamamlayarak eksiklerini gidereceğiz. Aralık ayı itibarıyla planları onaylanan illerde ve ilçelerde hak sahipleri belli olan arsaların tapularını vatandaşlarımıza inşallah teslim edeceğiz. Müstakil parsel grubundaki arsalarımız 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla ve 1604 liradan başlayan sabit ödemelerle, 10 yıl vadeyle faizsiz şekilde ödenebilecek. Müşterek parsellerin ödemesi ise 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vadeyle faizsiz ve sabit ödemelerle yapılabilecek."

"25 Ekim'de 17 ilde 5 bin konutun temellerini atacağız"

Sosyal konutların temellerinin 25 Ekim'de atılacağını hatırlatan Bakan Kurum, sosyal konutların ilk temellerini Ankara'da, Cumhuriyetin başkentinde atacaklarını belirtti.

Kurum, "Bu anlamda 25 Ekim'de, Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde 5 bin konutun temellerini Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, milletimizle birlikte atacağız." ifadelerini kullandı.

50 bin iş yeri için ise ilk etapta Ankara'dan Adana'ya, Erzurum'dan Diyarbakır'a, Kastamonu'dan Konya'ya 28 ilde toplamda 50 ile 200 metrekare büyüklüğünde 10 bin yeni iş yerinin hizmete sunulacağını aktaran Kurum, "Bu iş yerlerimizi de 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle 120 ay vadeyle sanayicimize, genç girişimcilerimize sunacağız. İnşallah sanayi iş yerlerimizin de temellerini 2022 yılı bitmeden atacağız. Bu iş yerlerimiz ülkemizin yatırımına, üretimine, sanayisine, istihdamına, 10 binlerce yeni ek istihdam sağlayacak." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 2003 başından itibaren üretilen sosyal konut sayısının 2 milyona, diğer projelerle birlikte devlet olarak üretilen konutlarda oturan vatandaş sayısının da 10 milyonun üzerine çıkarılacağını vurguladı.

Kurum, "Yatırım miktarı 900 milyar lira olan sosyal konut hamlemizin, diğer sektörlerimizi de tetikleyerek 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketliliğe vesile olacağına yürekten inanıyoruz. Ben milletimizin talepleri doğrultusunda hazırlanan 'Milletin projesi İlk Evim, İlk İş Yerim Sosyal Konut Hamlemizin' her bir hak sahibi vatandaşımız için, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.