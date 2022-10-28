Sosyal Konut Projesi'nde son başvuru tarihi uyarısı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İlk Evim "250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde e-Devlet başvurularının bugün sona ereceğini bildirdi.
Emlak 28.10.2022, 15:28 28.10.2022, 15:42
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), sosyal medya hesabı üzerinden İlk Evim ‘250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’ için başvuru tarihine ilişkin paylaşımda bulundu.
Son başvuru tarihin bugün sona ereceğinin belirtildiği paylaşımda, “İlk Evim '250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' e-Devlet başvuruları bugün sona eriyor. Banka şubeleri aracılığı ile başvurularınızı ise 31 Ekim 2022'ye kadar gerçekleştirebilirsiniz.” ifadelerine yer verildi.
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