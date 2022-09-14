Sosyal konut projeleri genel konut fiyatlarını düşürecek mi?
Kentsel Dönüşüm Uzmanı Nihat Şen, 'sosyal konut projesi'ne ilişkin soruları yanıtladı. Şen, sosyal konutların genel konut fiyatlarını etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soruya, "Çok kısa vadede yansımasını beklemek doğru olmaz. Ancak süreçte olumlu yansımalarının olacağı kanaatindeyim." cevabını verdi.
Emlak 14.09.2022, 13:18
Kentsel Dönüşüm Uzmanı Nihat Şen, CNN Türk ekranlarında Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı 'sosyal konut projeleri'ne ilişkin soruları yanıtladı.
"Olumlu yansımaları olacaktır"
Nihat Şen, açıklanan sosyal konut projeleri genel konut fiyatlarını etkiler mi sorusuna, "Çok kısa vadede yansımasını beklemek doğru olmaz. Ancak süreçte olumlu yansımalarının olacağı kanaatindeyim." cevabını verdi.
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