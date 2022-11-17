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Muş'ta sosyal konut projeleri için kura çekildi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında Muş'ta inşa edilecek konutlar için kura çekimi yapıldı.

Emlak 17.11.2022, 13:00
Muş'ta sosyal konut projeleri için kura çekildi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Muş Spor Kompleksi'ndeki kura çekimi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı.

Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine katılan vatandaşlar, heyecanla isimlerinin çıkmasını bekledi.

Muş Vali Vekili Mustafa Ayvat, proje kapsamında bin 71'i Muş merkezinde, 79'u Korkut ilçesinde olmak üzere bin 150 konutun yapılacağını söyledi.

İki yılda sosyal konutların hak sahiplerine teslim edileceğini ifade eden Ayvat, şöyle konuştu:

"Bugün kendilerine kura çıkmayan vatandaşlarımız üzülmesinler. Son 20 yıldır ülkemizin her alanında Cumhuriyet tarihinin en büyük atılım ve yatırımları gerçekleştiren devletimiz, Valiliğimiz önderliğinde ilimizde de pek çok kamu hizmet binası ve sosyal donatı alanları kazandırmıştır. Yine devletimiz bugünkü gibi projeleri hayata geçirmeye devam edecektir. Sosyal devlet olma anlayışının bir gereği olarak her alanda olduğu gibi barınma, konut, iş yeri ve istihdam alanlarında da devlet olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya, devletimizin tüm imkanlarını halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz. İstanbul'da gerçekleştirilen menfur terör saldırısında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim."

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hükümetin girişimleriyle her geçen gün Muş'un değişik noktalarına yeni hizmetlerin geldiğini belirtti.

Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) Muş'a güzel hizmetler yapmaya devam ettiğini aktaran Şimşek, "Cumhurbaşkanımızın emri üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, TOKİ ve Muş Valiliğimizin girişimleri sonucu bir güzelliği daha yaşıyoruz. Muş merkezde 1071, Korkut ilçemizde 79 konut için kura çekimi yapılacak. Diğer ilçelerimiz içinde gerekli görüşmelerimizi yaptık. Arsa temini sonucu oralarda da aynı güzellikleri yaşayacağız. Konutlar ilimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Feyat Asya da Türkiye Yüzyılı'nın altını hakkı ile doldurmak üzere her alanda çalışmaların başladığını söyledi.

İnsanların hayat konforunu olması gereken noktaya ulaştırmaya çalıştıklarını kaydeden Asya, "Kurada ismi çıkan vatandaşlarımıza konutları mübarek olsun. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızın her alanda olduğu gibi evi ve iş yeri olmayan kalmasın çağrısı ile başlatılan konut projesi, ülkenin geleceğine aydınlık olsun. Emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum."

Programa, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı ve kurum amirleri de katıldı.

#muş #sosyal konut
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