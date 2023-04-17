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Konut satışlarındaki balon nihayet söndü

Konut piyasasında pandemi sonrasında başlayan aşırı talep nihayet düşmeye başladı. Talep düşüşü kendini satışlarda da belli etti. Talebin düşmesi fiyatların da düşmesini beraberinde getirecek.

Emlak 17.04.2023, 12:34
Konut satışlarındaki balon nihayet söndü

Türkiye genelinde konut satışları mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,5 geriledi. Üç ayda düşüş yüzde 11,5 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.

Konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 azalarak 105 bin 476 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 18 bin 166 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 23 konut satışı ve yüzde 11,4 pay ile Ankara, 6 bin 120 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile Antalya izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 54 konut ile Hakkari ve 69 konut ile Bayburt oldu.

ÜÇ AYDA YÜZDE 11,5 AZALDI

Konut satışları ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 azalışla 283 bin 215 olarak gerçekleşti.

Konut satışları martta yüzde 21,5 azaldı - 1TÜİK verilerine göre konut satışlarının ay ay seyri.

KREDİLİ SATIŞLARDA DA DÜŞÜŞ

Kredili konut satışlar olarak tanımlanan ipotekli konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 azalış göstererek 25 bin 262 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24 olarak belirlendi.

Ocak-mart döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 azalışla 58 bin 822 oldu.

YABANCIYA KONUT SATIŞI YÜZDE 38,7 GERİLEDİ

Yabancılara yapılan konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,7 azalarak 3 bin 415 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3,2 olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 324 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 90 konut satışı ile İstanbul ve 240 konut satışı ile Mersin izledi.

EN ÇOK RUSLAR ALDI

Mart ayında Rus vatandaşları Türkiye'den bin 175 konut satın aldı. Rus vatandaşlarını sırasıyla 472 konut ile İran, 165 konut ile Irak ve 160 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.

#konut piyasası
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