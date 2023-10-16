Konut satışlarında sert düşüş

TÜİK eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayınladı.

Buna göre Türkiye genelinde konut satışları eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.5 azalarak 102 bin 656 oldu.

Satışlar ağustos ayına göre ise yüzde 15.9 düştü.

EN YÜKSEK SATIŞ İSTANBUL'DA

Eylül ayında konut satışlarında İstanbul 15 bin 247 konut satışı ve yüzde 14.9 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 48 konut satışı ile Ankara, 5 bin 476 konut satışı ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 47 konut ile Ardahan, 55 konut ile Hakkari ve 77 konut ile Bayburt oldu.

KONUT STOKÇULARI DA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Başta İstanbul olmak üzere birçok kentte, firmalar veya şahıslar, yeni yapılan projelerden toplu şekilde konut alıp stokladıkları biliniyordu.

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