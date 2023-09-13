Konut manipülatörlerine ilk ceza kesildi

Konut fiyatlarında fahiş fiyat uygulayarak piyasada spekülasyona neden olan 1 kişiye 349 bin TL ceza kesildi.

Türkiye'de son dönemde otomobil ve konut piyasasında fahiş fiyatlar gündeme damga vurdu.

Spekülatörlerin elinde kalan piyasa şiştikçe şişti.

Hükümet bu duruma engel olmak için hemen harekete geçti.

Önce ikinci el otomobil piyasasında al-sat sınırlaması getirilerek denetimler artırıldı. Bu önlemle fiyatlarda yüzde 10'luk düşüş yaşandı.

Ticaret Bakanlığı daha sonra konut piyasasına el attı.

Bu kapsamda fiyatları şişirerek piyasada spekülasyona neden olan satıcılar belirlendi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Murat Gürcan, konuya ilişkin sosyal medyadan bir duyuru yaptı.

Fahiş fiyat uygulamasına ilk ceza geldi: 349 bin TL

Gürcan, fahiş fiyat uygulayarak spekülasyon yapan bir kişiye 349 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bu ceza, konut piyasasında uygulanan ilk ceza olması bakımından önem arz ederken piyasada normale dönüşün habercisi olarak da yorumlandı.

Gürcan duyurusunda, şu ifadelere yer verdi:

İkinci el daireleri piyasa gerçekleri ile örtüşmeyen fiyatlarla ilana koyarak daire fiyatlarında köpük oluşturmaya çalışan spekülatörlere karşı mücadelemiz aralıksız devam ediyor!

Bu kapsamda yapılan denetimler neticesinde ikinci el konut piyasasında fahiş fiyat uygulayarak spekülasyon yapan bir kişiye 349 bin TL idari para cezası uygulanmış olup, piyasa dengesini bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunanlara karşı idari yaptırımlar uygulanmaya devam edecektir.

Fahiş fiyat artışlarını önlemeye yönelik çalışmalarımızı etkin ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.