Konut fiyatları en çok artan iller açıklandı

İstanbul'da satılık konutta son bir yıl içerisinde en çok değerlenen ilçe yüzde 179 fiyat artışlarıyla Ümraniye oldu. Ümraniye'yi yüzde 168 ile Gaziosmanpaşa, yüzde 160 ile Maltepe, yüzde 157 ile Bağcılar ve yüzde 152 ile Bakırköy takip etti. Ocak 2022 Emlak Endeksi verilerine göre, en yüksek fiyat artışı yüzde 126 ile Antalya'da olurken, Adana, İstanbul, Samsun, Mersin, Muğla, Ankara ve Tekirdağ'da son 1 yılda yüzde 100'ün üzerinde fiyat artışları gerçekleşti.

Antalya satılık konut piyasası son 1 yılda yükselişe geçerken, endeks verilerine göre satılık konut fiyatlarının en fazla artış gösterdiği iller sıralamasında ilk sırada yer alan Antalya'nın ilçelerinde de yüzde 100'ün üzerinde fiyat artışları gerçekleşti. Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı, Kepez ve Alanya'da son 1 yılda yüzde 139-119 yükselişler dikkati çekti.

Adana'da satılık konut piyasasında fiyatı en çok değerlenen ilçelerin başında yüzde 112 ile Çukurova ve yüzde 97 ile Seyhan geldi.

İstanbul'da satılık konutta son bir yıl içerisinde en çok değerlenen ilçe yüzde 179 fiyat artışlarıyla Ümraniye oldu. Ümraniye'yi yüzde 168 ile Gaziosmanpaşa, yüzde 160 ile Maltepe, yüzde 157 ile Bağcılar ve yüzde 152 ile Bakırköy takip etti.

Samsun'un son 1 yılda satılık konut fiyatı en çok artan ilçeleri Atakum ve İlkadım oldu. Atakum'da yüzde 108 fiyat artışı gerçekleşirken İlkadım'da yüzde 74 artış dikkati çekti.

Ankara'da birinciliği Etimesgut aldı

Mersin satılık konut piyasasında son 1 yılda yaşanan yükselişle dikkati çeken ilk ilçe fiyatların yüzde 145 arttığı Mezitli oldu. Devamında yüzde 135-90 fiyat artışlarıyla Erdemli, Yenişehir, Silifke ve Tarsus geldi.

Ege Bölgesi'nin en fazla talep gören illerinden Muğla'da son bir yılda en çok değerlenen ilçeler yüzde 188 ile Milas, yüzde 115 ile Marmaris, yüzde 113 ile Bodrum, yüzde 102 ile Dalaman ve yüzde 92 ile Fethiye oldu.

Endeks verilerine göre Ankara'da satılık konutların ortalama metrekare fiyatlarında son 1 yılda yüzde 121-105 artış yaşandı. Ankara'da birinciliği Etimesgut alırken, ikinci sırada Çankaya, üçüncü sırada Pursaklar, dördüncü sırada Sincan ve beşinci sırada Gölbaşı geldi.

İstanbul'a yakınlığıyla dikkati çeken Tekirdağ'da ortalama metrekare fiyat artışında birinci ilçe yüzde 123 ile Çorlu oldu. Çorlu'yu yüzde 84 ile Marmaraereğlisi ve yüzde 75 ile Süleymanpaşa takip etti.