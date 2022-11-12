Kentsel dönüşümle 3 milyondan fazla konut yenilendi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 3 milyon 200 bin konut yenilendi, 81 ilde 922 ilçede 250 bin konutun dönüşümü sürüyor.
Emlak 12.11.2022, 12:09
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Bakanlığın ülke genelindeki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili infografik ve İstanbul'un Kirazlıtepe Mahallesi'nde yaşayanların duygularını anlattığı videoyu paylaştı.
Kurum'un "Neden mi kentsel dönüşüm?", "Neler mi yaptık?" başlıklarıyla yaptığı paylaşımda, 2035 yılına kadar kentsel dönüşüme girmemiş tek yapı bırakmamanın hedeflendiği vurgulandı.
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