Kentsel dönüşümle 3 milyondan fazla konut yenilendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Bakanlığın ülke genelindeki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili infografik ve İstanbul'un Kirazlıtepe Mahallesi'nde yaşayanların duygularını anlattığı videoyu paylaştı.

Kurum'un "Neden mi kentsel dönüşüm?", "Neler mi yaptık?" başlıklarıyla yaptığı paylaşımda, 2035 yılına kadar kentsel dönüşüme girmemiş tek yapı bırakmamanın hedeflendiği vurgulandı.