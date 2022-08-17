Kentsel dönüşümde kira desteğine zam geldi

Marmara depreminin 23. yılı... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

* Vatandaşlarımızın yanında olduk. Daha sağlam yapılar inşa ettik.

* Vatandaşımızın rızasıyla 81 ilimizde 3 milyon konutun dönüşümünü sağladık.

* Deprem değil sağlıksız binalar vatandaşımızın canını alıyor. Bu konuda değişiklikler yapmak zorundayız

* Bu ülkede dar gelirli olup da ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz.

* 1 milyon 170 bin konutun dönüşümünü, içine yapmış olduğumuz 26 sosyal donatı projesiyle yürütüyoruz.

* İstanbul'da 1.3 milyon riskli 230 bin de acil değişmesi gereken konutumuz var.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle cuma günü 2 bin 30 anahtarımızı Esenlerli kardeşlerimize teslim edeceğiz.

* Hedefimiz 2035'e kadar dönüşüme girmemiş alan kalmaması.

* Belediyelerin kentsel dönüşüm projelerine yüzde 50 faiz desteği verilecek.

* Bireysel kentsel dönüşümde 1150 lira olan kira desteği yüzde 30 artışla 1500 lira olacak.

* Eylül ayında yeni bir konut kampanyası başlatacağız. Bu kampanya ile konut ve kira bedellerinin daha da düşeceğine inanıyoruz.