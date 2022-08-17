Kentsel dönüşümde kira desteğine zam geldi
Marmara depreminin 23. yılı dolayısıyla açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Bireysel kentsel dönüşümde 1150 lira olan kira desteği yüzde 30 artışla 1500 lira olacak.' dedi.
Marmara depreminin 23. yılı... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı.
Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:
* Vatandaşlarımızın yanında olduk. Daha sağlam yapılar inşa ettik.
* Vatandaşımızın rızasıyla 81 ilimizde 3 milyon konutun dönüşümünü sağladık.
* Deprem değil sağlıksız binalar vatandaşımızın canını alıyor. Bu konuda değişiklikler yapmak zorundayız
* Bu ülkede dar gelirli olup da ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz.
* 1 milyon 170 bin konutun dönüşümünü, içine yapmış olduğumuz 26 sosyal donatı projesiyle yürütüyoruz.
* İstanbul'da 1.3 milyon riskli 230 bin de acil değişmesi gereken konutumuz var.
* Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle cuma günü 2 bin 30 anahtarımızı Esenlerli kardeşlerimize teslim edeceğiz.
* Hedefimiz 2035'e kadar dönüşüme girmemiş alan kalmaması.
* Belediyelerin kentsel dönüşüm projelerine yüzde 50 faiz desteği verilecek.
* Bireysel kentsel dönüşümde 1150 lira olan kira desteği yüzde 30 artışla 1500 lira olacak.
* Eylül ayında yeni bir konut kampanyası başlatacağız. Bu kampanya ile konut ve kira bedellerinin daha da düşeceğine inanıyoruz.
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