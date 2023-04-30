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Kentsel dönüşümde başvuru sayısı 400 bine dayandı

Kentsel dönüşümde evini dönüştürmek isteyen vatandaşların yaptığı başvuru sayısı 400 bine dayandı. Başvuruların çoğunluğu İstanbul'dan geldi.

Emlak 30.04.2023, 14:16
Kentsel dönüşümde başvuru sayısı 400 bine dayandı

Bakan Kurum'a 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için AK Parti'nin ne kadar oy alacağı soruldu. Bakan Kurum konuya ilişkin, "Şu anda Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 51 ve üzeri görünüyor. İlk turda bitireceğiz. 14 Mayıs'ta milletimiz iradesini Cumhur İttifakı'ndan ve Cumhurbaşkanımızdan yana kullanacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'ın açıklamalarından satır başları:

Afetten iki buçuk ay sonra inşa edilen konutları afetzedelere verdik ve onların mutluluğuna ortak olduk. Hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza yuvalarını teslim edeceğiz, İstanbul'un da dirençli hale gelmesi için, saha araştırmalarındaki en önemli konu, deprem ve kentsel dönüşüm, ikinci ise trafik. İkisi de birbiriyle ilintili. Yeni sosyal alanlar açılmazsa trafik rahatlamaz. İkisi birbiriyle bağlantılı olduğu için de kentsel dönüşüm en önemli gündem olarak çıkıyor. İstanbul'da az riskli, orta ve yüksek riskli binalar var. Sağlam zeminde olmayanlar, dolgu zeminde olanlar var. Sıvılaşma riski olanlar var ve acilen 300 bin konut dönüşmeli. İstanbul'daki riskin bertaraf edilmesi için Cumhurbaşkanımız bayramın birinci günü 'Yarısı Bizden' kapmayasını müjdeledi. Bu kampanyayla 1 buçuk milyon konut dönüştürülecek. Talepler şu an alınıyor ve 63 bin 600 bina için başvuru yapıldı, 367 bin bağımsız bölüm. Bunu dörtle çarparsak 1 milyon üzerinde bir bağımsız birime tekabül ediyor.

Vatandaşlar, başvurularını yapacak ve bu başvurular çerçevesinde ekipler inceleme yapacak ve bu bina risk taşıyacak, ve dönüşümdeki maliyetin yarısını devlet karşılıyor. İnşaatı da TOKİ Başkanlığımız nasıl konutlarımızı Türkiye'nin 81 ilinde yaptıysa bunun maliyetinin yarısı bizden. Bu sayede dönüştürdüğümüz alanlarda da, bazı vatandaşlarımız mesela park alanlarında kalıyor, onların da arsa değeri neyse vererek taşıyacağız. 5 bin 250 lira kira yardımı ve 10 bin 500 lira da taşınma yardımı verilecek.

Bu kampanya ülkemiz ve gençlerimiz için çok önemli. İstanbul bizim istikbalimiz, gelirlerimizin yüzde 50'den fazlası burada. İstanbul, bizim milli güvenlik meselemiz, konuya siyaset üstü bakmamız gerekiyor. Apartmanların önünde mahalle maçı yapardık ama hepimiz mutluyduk. Bir komşuyu görünce annemiz babamız kadar çekinirdik, ait hissederdik. Bunu kaybetmemek lazım, bu anlayışla biz 7-8 yıldır ve daha öncesinde de TOKİ'nin bütün binalarında bu değerler yansıtıldı. Son süreçte yatay mimari esaslı projeler yaptık. Sosyal alanlarıyla da vatandaşlarımız huzurla yaşayacaklar.

39 İLÇEDEN BAŞVURU

Başvurular 39 ilçeden var ama yoğunluk farklılık gösteriyor. Biz de önceliklere göre incelemeleri yapacağız. 200 bin başvuru var, ben yapmak istiyorum ama diyor amca, ben de yap sen başvurunu, gelip incelenecek, rızada 3'te 3 var mı bakılacak diyorum. Biz bu dönüşümü 5 yıl içerisinde yapmayı planlıyoruz.

İlçelerde zeminle ilgili incelemeler yaptık, bilim insanlarımızla değerlendirmeler yaptık. En çok başvuru Bahçelievler, Bağcılar, Avcılar, Fatih, Üsküdar, Zeytinburnu, Maltepe, Kartal ilçelerinde. Kartal'da bir apartman kendiliğinde çöktü. Orhantepe Mahallesi'nde vatandaşların rızasıyla dönüşüm var, Kadıköy'de yine var. Ekipler, mobilize ekipleriyle araçlarıyla görüşüyorlar. Çoğunluk sağlanırsa proje yapılacak. Bahçelievler'de 42 bin başvuru yapıldı. Sahile yakın yerlerde yoğun bir başvuru var. -Güngören Tozkoparan'da bir dönüşüm süreci yürütüyoruz. Mahallerimizde yine yoğun bir başvuru var. Toplam başvuruya bakıldığında da buradaki yoğunluk da oldukça fazla. 2 bin 824 binada 42 bin bağımsız birim var, sadece Bahçelievler'de.

"BAĞCILAR VE ÜSKÜDAR'DA BİR DÖNÜŞÜM YOĞUNLUĞU VAR"

İmar haklarının tamamını kullanmayan vatandaşlarımız için projeyi yapıp, satacak ve geliri maliyetten düşecek ve yarım kalanı onun için tamamlayacağız. Diyelim ki, bazı binalarda kaçaklar var, bunları da düzelteceğiz. Vatandaşın binasını yasal hale getirmiş olacağız. Bağcılar'da da yine sitelerde yoğun başvurular var. Vatandaşımız burada dönüşüm istiyor ve başvuru yapıyor. Üsküdar'da bir yoğunluk var. Türkiye'de 21 yılda binaların yüzde 65'ini güvenli hale getirdik. 26 Nisan-29 Mayıs arası e-devlet üzerinden başvurular alınacak. Bakanlık uzmanları inceleme yapacak, protokol hazırlanacak, ruhsat alma süreci başlayacak ve 2 yıl içinde dönüştürülen bina, vatandaşa teslim edilecek. 2+1 ile 3+1 planlaması fiyatları sabit. 100 metrekareyi 200 metrekare yapmak isteyen vatandaşın maliyeti hesaplanacak yine yarısını devlet karşılayacak, fark etmeyecek. Bu oran 750 bin TL'den aşağı da düşebilir, yukarı da çıkabilir.

Kemal Bey, hiç TOKİ konutlarına gidip vatandaşlarla görüşmüş mü? Hiç onların hatrını sormuş mu? Hep aynı siyaset, iftiralarla ve yalanlarla vatandaşın aklını çelmeye çalışıyorlar. 2002'de sosyal devlet anlayışını ülkemizin 81 iline yaygınlaştıracağız denilerek 1 milyon 200 bin konut üretilmiş. bu sosyal konutlarda sırtı kalınlar oturuyor demiş, o yüzden mi vatandaşımız tarihin en büyük sosyal konut projesine başvuruyor. O yüzden mi TOKİ konutlarında vatandaşımızın burnu bile kanamadı, evet, onların sırtı kalın çünkü arkalarında Recep Tayyip Erdoğan var. Hep algı ya hep algı ya. Madem lüks konutlar yapıyoruz, sen yap. İzmir, Ankara, İstanbul'da yap. Siz daha sözlerinizi tutmuyorsunuz, Siz ancak 15 Temmuz'da milletin canını ortaya koyarak vermiş olduğu mücadelede kaçarsınız evde kahve yudumlayarak televizyon seyredersiniz. İnşallah 14 Mayıs'ta evlerinde kahve içmeye devam edecekler ama televizyonda illerimizin konutlarının bittiği ve anahtarlarının teslimini izleyecekler. 3.3 milyon konutu dönüştüren bu iradedir.

"BİZİ KENDİLERİNE BENZETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Esenyurt'taki hazır metro projesi 4 yılda yüzde 5 ilerlemiş. Bizi kendilerine benzetmeye çalışıyorlar, onların hayali bile bizim yaptığımız işlere erişemez. Çekmeköy'e gittik, onların yapmadığı kavşağın temelini biz attık. Üsküdar bizim kentsel dönüşüm konutlarımız diyor, Büyükşehir yapmalı ama yapmıyorlar. Biz yaptık. Atatürk Havalimanı, Kılıçdaroğlu diyor ki, biz burayı ABD'li şirketlere vereceğiz ve burada bilim ve sanayi ile ilgili teknoloji merkezleri olacak. Bugün orada dünyada izlenen TEKNOFEST'in 6'ncısı yapıldı. Uzaya gidecek Türkler, milletle bir araya geldik.

#kentsel dönüşüm
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