İlk kez ev alacaklara destek geliyor

Daha önce, "İlk Evim" kampanyasıyla yeni ev alanlara sağlanan destek paketinin bir benzeri daha geliyor. Kira fiyatları yükselirken, eskiden evlerini ailelere kiralamayı tercih eden ev sahipleri de öğrenci ve bekarlara yöneliyor. Kira artışı sınırı nedeniyle evlerini kısa süreli kiralayacak kiracı arayan ev sahipleri, evlerini bekarlara ve öğrencilere vermeye başladı.

Uzmanlara göre İstanbul'da 6,5 milyon konutun yüzde 5'i boş durumda. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, İstanbul'da boş konutun önemli bir problem olduğunun altını çizmişti. Özelmacıklı, "Bu şekilde boş olan konutlara ek bir vergi düzenlenebilir. Ülkemizin kiralık konutta kalıcı politikalara ihtiyacı var. Arsaları inşaat firmalarına tahsis edecek veya sadece kiralık amaçlı konut yapacak politikalara ihtiyaç var" demişti.

İLK DEFA EV ALACAKLARA DESTEK GELİYOR

Hükümet ise konut problemlerini çözmek için yeni adımlar atıyor. Güncellenen ekonomi politikaları kapsamında Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları devam ederken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan evi olmayanları sevindiren açıklama geldi.

Yılmaz, OVP'yi eylül ayının ilk yarısında ilan edeceklerini belirtirken öngörülebilirliğin arttığı bir ortama geçiş yapılacağını vurguladı.

İlk konut alımını destekleyici çerçevede hareket edeceklerini belirten Yılmaz, "TCMB ve BDDK'nın bu konuda çalışması var, konut arzını artırmak durumundayız." sözlerini kullandı. İlk defa ev alacaklara finansman veya kredi desteği geleceği tahmin ediliyor.