İlk Evim projesine başvuranların sayısı belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İlk Evim projesine 5 milyon 135 bin 324 geçerli başvuru yapıldığını açıkladı. En çok başvuru İstanbul'dan yapılırken, projeye 2 milyon genç başvuru yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, e-Devlet ve bankalar üzerinden müracaat süresi tamamlanan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesine ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum İlk Evim projesine 1,5 ayda 8 milyon başvuru olduğunu belirterek, "Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324! Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul'dan" dedi.

"KURALAR MART AYINA KADAR TAMAMLANACAK"

17 ilde 6 bine yakın konutun hızla yükseldiğini kaydeden Kurum, "Kuralarımızı da bir an önce çekip, Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.