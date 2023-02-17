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Geçen ay 97 bin 708 konut satıldı

Türkiye genelinde ocak ayında 97 bin 708 konut satışı gerçekleştirildi. Ocakta satılan konut sayısı Aralık 2022'ye göre yüzde 53,02 azalırken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 artış gösterdi.

Emlak 17.02.2023, 17:48
Geçen ay 97 bin 708 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 artarak 97 bin 708 oldu. Ocakta satılan konut sayısı Aralık 2022'ye göre ise yüzde 53,02 azaldı.

Konut satışlarında İstanbul, 17 bin 415 konut satışı ve yüzde 17,8 ile en yüksek paya sahip il oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 808 konut satışı ve yüzde 9 payla Ankara, 5 bin 572 konut satışı ve yüzde 5,7 payla Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller, 23 konutla Hakkari, 24 konutla Ardahan ve 42 konutla Tunceli olarak belirlendi.

Aynı dönemde ipotekli konut satışları da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 azalarak 16 bin 203'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 16,6 olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışı sayısı ocakta yüzde 0,6 azaldı

Buna göre, Türkiye genelinde ocakta yabancılara 4 bin 161 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışı sayısı ocakta yıllık bazda yüzde 0,6 azaldı. Ocakta toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışlarının payı yüzde 4,3 oldu.

Yabancılara ocak ayında yapılan konut satışlarında ilk sırayı 1592 satışla Antalya aldı. Antalya'yı 1380 konut satışıyla İstanbul ve 331 konut satışıyla Mersin takip etti.

Ocak ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 1557 konut satın aldı. Rusya Federasyonu'nu 526 konutla İran, 229 konutla Irak ve 157 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.

İpotekli konut satışları ocakta azaldı

Türkiye genelinde ocakta ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 azalarak 16 bin 203 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 16,6 olarak hesaplandı. Ocakta ipotekli satışların 4 bin 260'ı ilk el satış olarak gerçekleşti.

Ocak'ta diğer konut satış sayısı, Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 artışla 81 bin 505 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 83,4 olarak belirlendi.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artarak 27 bin 502 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 28,2 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 yükselişle 70 bin 176 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 71,8 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
#emlak #konut #ocak
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