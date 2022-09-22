Erdoğan, TOKİ'nin indirim kampanyasının detaylarını açıklayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Kurum, "Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, detayları bugün açıklayacak

Bakan Kurum, kampanyanın detaylarını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını belirtti.

Kurum ayrıca, "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamında vatandaşlara maliyet üzerinden yüzde 40 indirimle en uygun şartların sağlanması için çalışıldığının vurgulayarak, "

Ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz" dedi.