Erdoğan açıklayacak! TOKİ'den indirim kampanyası

Bakan Kurum, TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için indirim kampanyasının yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu.

TOKİ'den aldığı evin borcunu erken ödeyerek tapusunu hemen almak isteyenler için indirim kampanya yolda. Kampanyanın ayrıntılarını yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

Açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından sosyal medyadan yapıldı.

Kurum, ''Daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjdemiz var'' dedi ve ayrıntılarını yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını duyurdu