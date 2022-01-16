En fazla konut Esenyurt ve Çankaya'da satıldı

Geçen yıl Türkiye genelinde en çok konut 37 bin 102 adetle Esenyurt'ta satıldı.

AA muhabirinin TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre, nüfusu 150 binden fazla olan 166 ilçede geçen yıl satılan toplam konut adedi 1 milyon 127 bin 875 olarak gerçekleşti.

En çok konutun el değiştirdiği ilçe nüfus bakımından da zirvede yer alan, hemen her bütçeye uygun dairenin bulunabildiği, sıfır ve ikinci el konut stokunun fazlaca yer aldığı Esenyurt oldu.

Ülke genelinde satılan konut adedi önceki yıla göre yüzde 0,5 azalırken, Esenyurt'ta yüzde 2,4 artarak 37 bin 102'ye yükseldi. Türkiye genelinde el değiştiren her 100 konuttan 2,5 adedi Esenyurt'ta satıldı.

Esenyurt'u, 26 bin 229 adetle Çankaya, 23 bin 170 ile Keçiören, 19 bin 475 ile Bursa Nilüfer ve 18 bin 358 ile Ankara Mamak izledi.

Antalya Kepez'de 18 bin 64, Etimesgut'ta 16 bin 930, Gaziantep Şehitkamil'de 16 bin 546, Antalya Alanya'da 15 bin 312 ve Konya Selçuklu'da 15 bin 225 adet konut el değiştirdi.

İlk 10'a giren ilçelerde Ankara'nın ağırlığı dikkati çekti. 10 ilçenin 4'ü başkentten listeye girerken, Antalya'dan iki, İstanbul, Bursa, Gaziantep ve Konya'dan birer ilçe listede yer aldı.

Konut satışları 31 ilçede 10 bin adedi aştı

Ülke genelindeki 166 ilçenin 31'inde satılan konut adedi 10 bini aşarken, 3'ünde 1.000 rakamının altında kaldı.

Ankara Yenimahalle'de 14 bin 629, Gaziantep Şahinbey'de 14 bin 206, Sincan'da 13 bin 511, Kayseri Melikgazi'de 13 bin 440 ve Beylikdüzü'nde 13 bin 291 adet konut satıldı.

İlk 20'ye giren ilçeler arasında Pendik, Antalya Muratpaşa, Ümraniye, Kadıköy ve Eskişehir Tepebaşı da yer aldı.

En az konut satılan ilçeler Tuşba ve Beykoz oldu

Nüfusu 150 binin üzerinde olan ilçeler arasında en düşük konut satış adedi 557 ile Van Tuşba'da görüldü. Beykoz'da 639 ve Van Erciş'te 678 adet konut el değiştirdi.

Şırnak Cizre'de 1.021, Adana Ceyhan'da 1.208, Şanlıurfa Viranşehir'de 1.225, Eyyübiye'de 1.481 ve Ağrı Merkez'de 1.541 adet konut satıldı. Adana Yüreğir ve Zonguldak Ereğli de en az konut satılan ilk 10 ilçe arasında yer aldı.

En çok konut satılan ilk 10 ilçe şu şekilde: