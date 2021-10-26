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"Doğa manzaralı" dairenin gerçek yüzü

İstanbul Kadıköy'de bir emlakçı, 5 katlı binanın bodrumundaki 12 metrekarelik daireyi 'doğa manzaralı' diyerek aylık 1250 liraya kiralıyor. Penceresi olmayan dairenin doğayla ilişkisi, holünden çıkan akasya ağacı ve duvarlardaki örümcek ağları.

Emlak 26.10.2021, 13:06 26.10.2021, 13:14
"Doğa manzaralı" dairenin gerçek yüzü

İstanbul'da kiralık daire sayısı her geçen gün azalırken, dairelere istenen kira fiyatları da artmaya devam ediyor.

Bir emlakçının Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın bodrum katındaki 12 metrekarelik bölüm için istediği kira bedeli tepkilere neden oldu.

Oldukça harap ve örümceklerle dolu odanın yanında bulunan farklı bir odayla banyo ve tuvaleti ortak kullanılıyor. 

Aylık kirası 1250 lira

Sahibinin 1 odalı daire için istediği kira bedeli ise aylık 1250 lira. Oda için ayrıca 1250 lira depozito, 1250 lira da emlakçı komisyonu isteniyor. Bu odayı kiralamak isteyenlerin ilk etapta 3 bin 750 lira ödemesi gerekiyor.

Öte yandan, dairenin ortak kullanım alanından bir de Akasya ağacı geçiyor. İlanı internete yükleyen emlakçı Oytun Mertol, daireye ilginin olduğunu fakat çoğu kişinin de kendisine olumsuz mesajlar gönderdiğini söyledi.

Penceresi olmayan "Doğa manzaralı" dairenin gerçek yüzü

"Bu tutar çok yüksek geliyor"

Tartışma yaratan daire ilanını koyan emlakçı Oytun Mertol, yaşanan kira artışlarıyla ilgili "6 yıldır emlakçılık sektöründeyim. Kira artışları mülk sahipleri için güzel bir şey ancak kiracılar için üzücü. Bir bakıma iyi de oldu. Çünkü gayrimenkul yatırımı yapan insanlar aldıkları kira gelirinin karşılığını alamıyorlar. Banka faizi neredeyse aldığı kiranın 3-4 katına karşılık geliyordu. O yüzden insanlar gayrimenkul yatırımı yapmaktan çekiniyordu. Bir bakıma evler ederi fiyatları buldu ama insanların alım gücüyle karşılaştırdığımızda ne yazık ki bu tutarlar çok yüksek geliyor. Hiç beklenmedik bir artış yaşandı son 3-4 ayda. Neredeyse önceki yılın bir buçuk katı. Kadıköy bölgesi için konuşuyorum. Ancak duyduğum kadarıyla 2-3 katına çıkan ilçeler de olmuş" dedi.

Penceresi olmayan "Doğa manzaralı" dairenin gerçek yüzü

"Fiyatının doğru olduğunu düşünüyorum"

12 metrekarelik daire hakkında konuşan Mertol, "Elimdeki en ucuz fiyatlı ev şu an. O yüzden ben de ilanda fırsat diye belirttim. Biraz da böyle gösterişli açıklama yapmayı seviyorum. O nedenle bazı sitelerden tepki de çekti. Ben açıkçası fiyatının doğru olduğunu düşünüyorum. Mülk sahibi de bana bu fiyatı söylemişti. Bir tane binanın arka tarafında kalan bölümü. Kendine ait iki tane dairenin ortak bir lavabo alanı var. Kadıköy'de apart fiyatlarına baktığınızda tek kişilik penceresiz odalar 1500 liradan başlıyor. Ona arkadaşınızı getirebilme şansınız yok. 'Bu ev bakımsız, buraya ben zaten arkadaşımı getirmem' diye çok dönüş aldım. Yüzün üzerinde mesaj aldım internet üzerinden" açıklamasını yaptı.

Penceresi olmayan "Doğa manzaralı" dairenin gerçek yüzü

"Daireyi örümcekler mesken edinmiş"

Dairenin içeriğinden bahseden Oytun Mertol, "Banyosu bakımsız durumda. Orası 3 yıl önce bir otelin çalışanlarının kaldığı yerdi. Evin olduğu bina önceden oteldi, şu an değil. 3 yıldır kapalı kaldığı için de onlarca örümcek orayı mesken edinmiş. Her yerde örümcek ağları görebiliriz. İki odanın ortak kullandığı banyo var. Ortada dolaplı bir alan var. İçinden bir de ağaç da geçiyor. Çok hoş bir manzara yaratacak. Mutfak yok. İlanda da belirttim mutfaksız, penceresiz stüdyo daire fırsatı diye. Hiçbir yanlış yok bizde" dedi.

#kiralık #emlak
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