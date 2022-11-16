Bitlis'te sosyal konut projeleri için ilk kura çekildi

Bitlis İsmail Eren Spor Kompleksi'ndeki kura çekimi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı.

Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine katılan vatandaşlar, heyecanla isimlerinin çıkmasını bekledi.

TOKİ Uzmanı Bülent Şerefoğlu, gazetecilere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca başlatılan "İlk Evim, İlk İşyerim Projesi" kapsamında Bitlis'te bin 250 konutun kura çekimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlçeler de dahil olmak üzere 10 bin 485 geçerli başvurunun yapıldığını bildiren Şerefoğlu, "Bu çerçevede Bitlis Noterliği huzurunda kura çekimi gerçekleştirilmektedir. Tüm Bitlisli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Tatvan'da konut için başvuran Refik Eşim ise "İsmimiz çıksa da çıkmasa da hayırlısı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Bedevi Turan da evinin olmadığını bildirerek, "İnşallah ismimiz kurada çıkar. Böyle bir imkanı sağladığı için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Dilerim kimse evsiz kalmaz. Çok heyecanlıyım. Buradan mutlu çıkmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında Bitlis merkezde 250, Tatvan'da 450, Ahlat'ta 200, Hizan'da 80, Adilcevaz'da 200, Ovakışla beldesinde ise 70 konut inşa edilecek.