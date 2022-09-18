Bakan Kurum: Siz isteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi"ne ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu, işiniz zor. Ne Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini açıktan destekleyebiliyorsunuz ne topyekun reddediyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız. İlk temelleri Allah'ın izniyle ekim ayı itibarıyla atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konutların anahtarlarını vatandaşlarımıza armağan edecek. Milletimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."