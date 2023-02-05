Bakan Kurum: İlk Evim'de 74 ilin kurasını tamamladık
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim projesi kapsamında 89 günde 74 ilin kurasının tamamlandığını duyurdu. Kurum, yarın İzmir’de kura çekimine başlanacağını söyledi.
Emlak 05.02.2023, 14:58 05.02.2023, 16:29
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
İlk Evim projesinin tam gaz devam ettiğini belirten Bakan Kurum, "Projemiz başladığı günden bu yana 89 günde 74 ilin kurasını tamamladık. 195 bin 255 yuvamızın sahiplerini belirledik" sözlerini kullandı.
Kurum, yarından itibaren 8 gün boyunca İzmir'de 12 bin 400 konutun kurasının çekileceğini belirtti.
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