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Bakan Kurum'dan sosyal konut projesine ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "23 Eylül'de başlayan dün sona eren indirim kampanyamızdan 38 bin 532 vatandaşımız yararlandı"- "35 bin 257 hak sahibimiz belirlenen tarihten önce tapularına kavuştu" dedi.

Emlak 20.10.2022, 16:47
Bakan Kurum'dan sosyal konut projesine ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) dün sona eren yüzde 25 indirim kampanyasından 38 bin 532 kişinin yararlandığını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TOKİ'mizle vatandaşımızı uygun koşullarda ev sahibi yapmak için çalışıyoruz. 23 Eylül'de başlayan, dün sona eren indirim kampanyamızdan 38 bin 532 vatandaşımız yararlandı. 35 bin 257 hak sahibimiz belirlenen tarihten önce tapularına kavuştu. Ne yapıyorsak milletimiz için." bilgisini paylaştı.

Öte yandan TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, konut ve iş yeri sahipleri için 23 Eylül-19 Ekim 2022 arasında borcunu erken ödeyene yüzde 25 indirim kampanyası düzenlendi.

30 Haziran 2021 tarihinden önce satışları gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 30 Haziran 2021'den önce başlamış olan konut ve iş yeri sahipleri için yapılan indirim kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bir önceki dönemde kampanyadan 26 bin 306 konut ve iş yeri alıcısı yararlandı. Bu dönem ise kampanyadan 38 bin 532 kişi yararlanırken, yüzde 83,87'si borçlarını kapattı.

İndirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak konut ve iş yeri alıcıları için de esnek ödeme planı yapıldı. Borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla kampanyaya katılan 3 bin 275 konut ve iş yeri alıcısı da yaptıkları ödemelerle indirimden faydalandı.

#çevre #Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı #toki
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