Bakan Kurum'dan "İlk Evim İlk İş Yerim" projesiyle ilgili paylaşım
'İlk Evim İlk İş Yerim Projesi' kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldı.
Emlak 18.11.2022, 14:40
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 Kasım'da başvuruları sona eren "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde, arsa ve iş yeri başvurularına ilişkin sayıları paylaştı.
Bakan Kurum, arsaya başvuraların 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için ise 73 bin 135 olduğunu açıkladı.
Müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu.
Kurum paylaşımına, "Şimdiden hayırlı olsun" notunu düştü.
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