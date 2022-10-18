Ağustos ayında konut fiyatları rekor kırdı

Konut fiyatlarındaki yükseliş serisi devam ediyor. Ağustos ayında konut fiyat artışı yüzde 184,6 ile yeni rekor kırdı. İstanbul'da konut fiyatları üç katına çıkarken, Türkiye genelinde metrekare birim fiyat ortalaması 15 bin lirayı aştı. İstanbul'da ise metrekare birim fiyatı Türkiye ortalamasının yüzde 39 üzerinde seyretti.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 8 artarak 548,5'e çıktı.

Konut Fiyat Endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 184,6 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 57,2 oldu.

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında ağustosta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 7,9, 7,8 ve 9,1 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 210,8, Ankara'da 193,5 ve İzmir'de yüzde 175,7 yükseldi.