banner38

Ağustos ayında konut fiyatları rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Ağustos ayında konut fiyat artışı yüzde 184,6 ile yeni rekor kırdı.

Emlak 18.10.2022, 16:59
Ağustos ayında konut fiyatları rekor kırdı

Konut fiyatlarındaki yükseliş serisi devam ediyor. Ağustos ayında konut fiyat artışı yüzde 184,6 ile yeni rekor kırdı. İstanbul'da konut fiyatları üç katına çıkarken, Türkiye genelinde metrekare birim fiyat ortalaması 15 bin lirayı aştı. İstanbul'da ise metrekare birim fiyatı Türkiye ortalamasının yüzde 39 üzerinde seyretti.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 8 artarak 548,5'e çıktı.

Konut Fiyat Endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 184,6 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 57,2 oldu.

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında ağustosta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 7,9, 7,8 ve 9,1 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 210,8, Ankara'da 193,5 ve İzmir'de yüzde 175,7 yükseldi.

#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası #konut fiyatları
Yorumlar (0)
banner35
18
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 9 14
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Bournemouth 10 13
11. Fulham 10 12
12. West Ham United 10 11
13. Crystal Palace 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 10 8
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Real Betis 9 19
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 9 17
7. Villarreal 9 15
8. Valencia 9 14
9. Osasuna 9 13
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 9 10
12. Mallorca 9 9
13. Espanyol 9 9
14. Sevilla 9 9
15. Girona 9 8
16. Getafe 9 8
17. Real Valladolid 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3
banner23