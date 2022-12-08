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64 bin kişi daha konut sahibi oldu

TOKİ tarafından 2 yılda bitirilerek teslim edilecek sosyal konutların kura heyecanı sürüyor. ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesinde 30 ilde tamamlanan kura çekimleriyle 64 bin 109 evin sahibi belli oldu. TOKİ dün de 6 ilde toplam 9 bin 682 konutun kura çekim tarihlerini duyurdu.

Emlak 08.12.2022, 08:24
64 bin kişi daha konut sahibi oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında kura çekimleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesinde kura çekimlerinin ilk 3 etabı tamamlandı. 30 ilde tamamlanan kura çekimleriyle 64 bin 109 evin sahibi belli oldu.

6 ŞEHİRDE HEYECAN VAR

İki yılda bitirilerek teslim edilecek 250 bin sosyal konutların kura heyecanını bu hafta 6 il daha yaşayacak. TOKİ dün 6 ilde toplam 9 bin 682 konutun daha kura çekim tarihlerini duyurdu. Bugün Çankırı’da 951 konut, Aksaray’da ise 1.352 konutun sahibinin belli olması için kuralar yapılacak. Yarın ise Kastamonu’da 1.118 konut ve Niğde’de 1.000 konut sahibini bulacak. 10 Aralık’ta ise Sinop’ta 676 şanslının kim olacağı belli olacak. Kayseri’deki çekiliş iki gün sürecek. Kayseri’deki çekilişte cumartesi günü 2 bin 300 konut, pazar günü ise 2 bin 285 konutun sahibi belli olacak.

İL SAYISI 36’YA ÇIKIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesinde kura çekimlerinde şimdiye kadar 30 ilde toplam 64 bin 109 kişi ev sahibi oldu. Kura çekimlerinin birinci ve ikinci etabı geçen ay 23 ilde tamamlandı ve 50 bin 302 konutun sahibi belli oldu. Dün tamamlanan üçüncü parti kura çekimlerinde ise 7 şehirde 13 bin 807 konut hak sahibine kavuştu.

BAZI İLÇELERDE KURAYA GEREK KALMADI

Projenin 4’üncü etabında ise 6 şehirde yapılacak kurayla 9 bin 682 konutun sahibi belirlenmiş olacak ve böylelikle ilk evine kavuşmanın heyecanını yaşayan vatandaş sayısı 73 bin 791’ya çıkacak.

Bazı ilçelerde başvuru sayısı, duyurulan konut sayısının altında kaldığı için kura çekilmeyecek. Aksaray Sarıyahşi, Çankırı Bayramören ve Yapraklı, Kastamonu Küre, Sinop Saraydüzü, Kayseri Akkışla, Felahiye ve Özvatan ilçelerinde kura çekilmesine gerek kalmadı. Bu hafta ev sahibi olma heyecanı yaşayan Bolu Kıbrısçık, Konya Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Hüyük ile Karabük Ovacık ilçelerinde de kura çekilmedi.

TOKİ Antalya'ya yeni bir köy inşa etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ), geçen yıl orman yangınında zarar gören Antalya Akseki Kepezbeleni Mahallesi'ne 64 evden oluşan yeni bir köy inşa edildi. İnşası tamamlanan evler bu ay içerisinde hak sahibi vatandaşlara teslim edilecek. Evler 3+1 ve 2+1 iki katlı olarak yöresel mimariye uygun şekilde yapıldı. Mahalleye köy konağı ve şadırvan yapıldı.

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