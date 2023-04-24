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20 soruda 'Yarısı Bizden' kampanyası

'Yarısı Bizden' kampanyasıyla ilgili bütün sorulara bakanlık tarafından cevap verildi.

Emlak 24.04.2023, 13:09
20 soruda 'Yarısı Bizden' kampanyası

Kentsel dönüşümde tarihi bir fırsat vatandaşın ayağına geldi. Devlet, konut maliyetinin yarısını karşılıyor geri kalanını da eşit taksitlerle borçlandırıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülecek kampanyada yüklenici kuruluş ise TOKİ olacak. Konutları TOKİ yapacak. "Yarısı Bizden" isimli kampanya evlerini yenilemek isteyen ancak herhangi bir müteahhitle anlaşamayan vatandaşlar için biçilmiş kaftan gibi duruyor. 

Peki, "Yarısı Bizden2 kampanyasının detayları nelerdir?

İşte 20 soruda "Yarısı Bizden" kampanyasının detayları:

İlk yıl yerinde 200.000, rezervde 100.000 konutun dönüştürülmesi, 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor.

Dönüşüm kampanyası, öncelikli İstanbul'da başlatılacak olup önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacaktır.

Başvuruda herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Başvurular 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır.

Fazla başvuru olması durumunda dönüştürülecek yapılar kura ile belirlenecektir. Kura sonucunda seçilemeyen başvurular, bir sonraki etap için öncelikli olacak şekilde sıralandırılacaktır.

Bir binada tapusu olan her mülkiyet sahibi başvuru yapabilir.

2/3 çoğunluğu sağlayan kat malikleri ile ilçelerde kurulacak irtibat ofislerinde ilgili sözleşmeler yapılacak ve dönüşüm süreci başlatılacaktır.

Hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa payları; arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır.

Yapabilir.

Yapabilir.

Kampanya dahilindeki konutlar TOKİ tarafından yapılacak.

Yapılacaktır.

Olmayacak.

Bina boşaldıktan en geç 2 yıl sonra evler teslim edilecek.

Evet, riskli konutu yıkılanlar da bu kampanyadan yararlanabilir.

Dönüşüme kapsamında yapılacak yapının kat adetleri parselin yürürlükteki imar planı şartlarını aşmamak şartıyla anlaşma sağlayan maliklerin kararına göre belirlenir.

Parselin yürürlükteki imar planı şartları dikkate alınarak anlaşma sağlayan ev sahiplerinin kararına göre belirlenecek.

Yapının yıkılmasından sonra, malikin başvurusuna müteakip 5.250 lira kira, 10.500 taşınma yardımı yapılacak.

Başvuru süreci, başvuru yapılan internet sitesi üzerinden takip edilecek olup, ilerlemeler kısa mesaj ve mail olarak maliklere bildirilecektir.

Başvuruyu sadece malikler yapabilir.

#Yarısı Bizden
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