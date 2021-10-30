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Emine Erdoğan Roma'da lider eşleriyle buluştu

Genel 30.10.2021, 16:52
Emine Erdoğan Roma'da lider eşleriyle buluştu
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Emine Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Roma'da lider eşleriyle bir araya geldi.