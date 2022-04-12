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Emeklinin gözü Kabine'de! İşte ikramiye için masadaki rakamlar

Genel 12.04.2022, 14:04
Emeklinin gözü Kabine'de! İşte ikramiye için masadaki rakamlar
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Milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ikramiye zammı konusunun netleşmesini istiyor.