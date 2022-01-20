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Röportaj
Emekliliği istenecek! Galatasaray'da bir dönem kapanıyor
Spor
20.01.2022, 14:22
1/6
. Fatih Terim ayrılığının ardından takımın başına İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent'i getiren Galatasaray'da, Elmas ve yönetimi köklü değişikliklerine devam ediyor.
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#yenilenebilir enerji
#Gülben Ergen
#merkez
#Lopez
#Jeff Koons
#güvenlik alarmı
#temsilcilik
#sivil
#bbc
#ara
#gazinatep
#31 Mart
#tnceli
#haluk levent
#meyve
#bdp
#S-300
#oktay
#Salih Okur Gümrükçüoğlu
#zatürre
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