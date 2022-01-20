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Emekliliği istenecek! Galatasaray'da bir dönem kapanıyor

Spor 20.01.2022, 14:22
Emekliliği istenecek! Galatasaray'da bir dönem kapanıyor
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. Fatih Terim ayrılığının ardından takımın başına İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent'i getiren Galatasaray'da, Elmas ve yönetimi köklü değişikliklerine devam ediyor.