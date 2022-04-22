Milyonlarca kişiyi ilgilendiren '3600 ek gösterge'de yeni gelişme
3600 ek gösterge son toplantının 10 Mayıs'ta yapılması planlanırken düzenleme, yıl bitmeden yasalaşacak.
Emekli Dünyası 22.04.2022, 15:50
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü 3600 ek gösterge düzenlemesinde.
3600 ek gösterge düzenlemesinde çalışmalar sürüyor. Son toplantının 10 Mayıs'ta yapılması planlanırken düzenleme, yıl bitmeden yasalaşacak. Böylece öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergeleri yükselecek.
Çalışmalar hızlandı, 10 Mayıs'ta üçüncü toplantı yapılacak.
Hedef düzenlemeyi yıl sonuna kadar Meclis'ten geçirmek.
Ek gösterge artışıyla emekli ikramiyeleri ve maaşlar yükseltecek
Düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve yöneticileri kapsayacak. Ancak diğer unvanların da kapsama dahil edilmesi söz konusu.
Ek gösterge çalışanlardan çok emeklileri etkileyecek. Çalışan ile emekli arasında ücret kaybı giderilecek. Emekli maaş ve ikramiyelerinde ciddi artışlar olacak.
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