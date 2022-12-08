Milyonlarca kişinin beklediği 'EYT'de yaş sınırı ne olacak?

Yılın son ayında memurlar ve emekliler enflasyonu, diğer bütün ücretliler asgari ücreti bekliyor. EYT'de ise kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş tartışması var.

Aralık, bütün çalışanlar için ücret zammı beklentisi demek. SGK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon kadar, memur ve memur emeklileri enflasyon farkı alacağı için açıklanacak rakamlara odaklanırken, asgari ücret için dün yapılan ilk toplantıda Türk-İş, 7.785 lira olan açlık sınırının pazarlık başlangıcı olacağını açıkladı. Daha önceki açıklamalarda Hak-İş en az 10 bin, DİSK ise 13 bin lira asgari ücret teklif etmiş, işveren kesimi de 8 bin lira civarındaki bir ücretin iki tarafı da memnun edeceği ifadesini kullanmıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dünkü toplantısında işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yaptı. Halihazırda asgari ücret 5.500 lira net, 6.471 lira brüt olarak uygulanıyor. Cumhurbaşkanı çalışanı enflasyona ezdirmeyen bir ücret konusunda kararlı olduklarını ifade etmişti.

Toplumun önemli bir kesimini ilgilendiren EYT düzenlemesi için de önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bir toplantı yapıldı. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldı.

EYT'DE YENİ YAŞ SINIRI

Toplantıda EYT'de yeni yaş sınırı gündeme geldi. Kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş sınırı müzakere edildi, net karara varılmadı. Düzenlemenin enflasyona etkisi, şirketlere getireceği maliyet ve kamuya yükü hesaplandı. Düzenlemeden 2 milyon kişinin yararlanması bekleniyor. Bunlardan 300 bini kamuda, 1,7 milyonu özel sektörde çalışıyor.

Toplantıda Sosyal Güvenlik Kurumunun 700 bin kişinin emekliliğini kaldırabileceğine dair rapor sunuldu. 2 milyon kişinin bir anda emekli olmasının bütçeye önemli yük getireceği de ifade edilince yaş sınırı gündeme geldi. Son kararın ilk kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verileceği belirtildi.

Daha önceki açıklamalarda kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl çalışma şartı ve 5 bin prim gününü tamamlayanların emekli olabileceği belirtilmişti. Erdoğan, konuyla ilgili çalışmayı en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacaklarını söylemişti

Asgari ücrette ay ortasında açıklama yapılması, EYT'nin de ocak ayında devreye girmesi bekleniyor.

Kaynak :Türkiye