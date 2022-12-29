EYT'li vatandaşlar SGK önünde uzun kuyruklar oluşturdu
İzmir'de, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yapılan açıklama sonrası vatandaşlar, borçlanma ve prim gün sayısı hesaplaması için Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Sıranın kendisine gelmesini bekleyenler, görevlilere borçlanma ve emeklilikle ilgili sorular sordu, bazıları da dilekçe verdi.
İsmail Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, askerlik borçlanmasını sormak için geldiğini belirterek, "Benim sigorta girişim 1993, askerlik borçlanması yapıp 5 bin gün üzerinden emekli olabilecek miyim? Zam gelmeden bu borçlanmayı halletmek istedim. Dilekçemi verdim. Emeklilikte yaş sorununun kalkması güzel oldu. Hayırlısı olsun. İnsanlar mağdur olmadı." diye konuştu.
Doğum borçlanması için dilekçe veren Esin Tuna da "Borçlanacağız ve ödeyeceğiz. İnşallah emekli olmak istiyoruz. Sabah 07.30'da geldim. Hem içeride hem dışarıda kuyruk var, herkes bekliyor. Emeklilikle ilgili karar bizi mutlu etti. Sonuçta vatandaşın işine yaradı, teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
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