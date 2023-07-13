Emekliye yüzde 25 zam kabul edildi
En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılması ile emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasını öngören torba kanun teklifindeki 18. madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Emekli Dünyası 13.07.2023, 23:32
AK Parti'nin sunduğu 29 madde ve 2 geçici maddeden oluşan teklifin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor.
Bu kapsamda emekli maaşlarına yüzde 25 zam artışını sağlan 18'inci madde kabul edildi.
Emekli sandığı emeklilerine yönelik zammı içeren 2'nci madde ise daha önce kabul edilmişti.
Teklifin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sürüyor.
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