Emekliye 100. yıl ikramiyesi doğru mu?

Emekliye 100. yıl ikramiyesi verilceği gerçek mi? Sosyal medyada emekliye yönelik yeni bir ikramiye verileceği yönünde iddialar ortaya atıldı.

EMEKLİYE 100. YIL İKRAMİYESİ DOĞRU MU?

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla yeni bir ikramiye ödemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma yaptığı öne sürüldü. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndan bir kereliğine ödeneceği ileri sürülen ikramiyenin 5 bin TL olacağı iddia edildi.

Haber7’nin ulaştığı Hazine ile Maliye Bakanlığı kaynakları iddiaları yalanladı. Edinilen bilgilere göre, böyle bir çalışmanın olmadığı bildirildi.

BÜTÇE BÖYLE BİR YÜKÜ KALDIRMAZ

Kaynaklar, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası oluşan ağır maliyet ve enflasyonla mücadele kapsamında yapılan maaş zamlarının ardından bütçenin böyle bir yükü kaldıramayacağı belirtti.

Yılbaşına kadar herhangi bir çalışmanın olmadığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en düşük emekli maaşlarıyla ilgili bir talimat verdiği kaydedilirken Ocak ayı sonrasında beklenen bir düzenlemenin olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haber7.com