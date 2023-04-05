Emeklinin maaş ve ikramiye tarihleri açıklandı
Emeklilerin maaş ve bayram ikramiyelerinin bayramdan önce ne zaman ödeneceğine dair sorular cevabını buldu.
Emekli Dünyası 05.04.2023, 14:20
Emeklilere maaş ve ikramiye ödemeleri bayramdan önce yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ödeme tarihlerini duyurdu.
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri bayramdan önce yapılacak.
SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,
- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,
- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde yapılacak.
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecek.
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