Emekliler adına Türkiye'de bir ilk

Her Cuma namaz sonrası daha önce belirlenmiş bir camide emeklilerle sohbet edilerek sıkıntılarını öğrenip kamuoyu ile paylaşmayı hedef edinen bu çalışmanın ilki Diyarbakır Ofis Camisinde gerçekleşti.

İlk etapta etkinliğe soğuk bakan emeklilerimiz zaman içinde kabullenip dertlerini dile getirdi.

Her kademe ve kurumdan katılıcıların olduğu bu sohbet saatinde şunlar dile geldi.

1-Aynı kurumdan 10 yıl önce emekli olan ve bu gün emekli olan iki farklı kimselerin maaşları arasında ciddi bir fark vardır, biri 10 bin alırken diğeri yirmi bin alıyor, bunu akılla izah etmek mümkün değildir, bu farkın bir an evvel kapanması lazım.

2-Bu son zamandaki seyyanen artışın emeklilerin maaşına hiç yansımaması bir ilk ve aynı zamanda bir haksızlık, şayet bütçe imkanları kıt ise memura 6 bin ve emekliye 3 bin ver seni zorlayan mı var? Bu haksızlığın bir an evvel giderilmesi lazımdır.

3-Memur emekli olduğu zaman eş yardımı kesilmektedir, bu da tuhaf bir durum herhalde emeklilikle birlikte eşler de boşanmıyor, eş yardımının kesilmesine herhangi bir neden bulunmamaktadır, ayrıca ev hanımı olan eşlerin dahi kocasının emekliliğinde katkı payı vardır, bir an evvel bu yanlıştan vazgeçilmesi ve eş yardımının eşin hesabına yatırılmasında fayda var, bu şekilde yaşlılık maaşını alamayan kadın kısmen nefes alacaktır.

4-Emeklilere yönelik bir projenin yapılıp kimden ne şekilde faydalanılabiliyorsa, ne şekilde hayata katkıları oluyor yada kendileri bir nefes alabiliyorsa onlardan faydalanmalı.

Örneğin uygun il ya da ilçelerde bir tatil köyün yapılıp tamamen emeklilerden oluşan bir ekip tarafından idare edilebilir, yaş durumlarına ve sıhhat durumlarına göre burada yeralmaları sağlanmalıdır, icap ederse emekli evde alınıp tatil köyüne bırakılmalı, akşam eve dönerken beraberinde iki kilo domatesini, patlıcanını, biberini getirebilmelidir. Hem kainatın güzellikleriyle içiçe yaşayacak hem de bütçesine bir katkısı olur.

5-Yetkili etkililere sesleniyoruz, emeklileri görmezlikten gelmeyin! biz 14-15 milyon insanız, şu iki üç milyon tok yemiş emekliler olan genel müdür, general, vekillerin maaş artışlarında aramızdan çıkarın, kaymak takımı adamlar olan bu zevat kendileri çalışırken de devletin parasıyla makamın havasıyla keyif ediyorlardı, bu gün de aylık 30-40 bin alarak aynı gururla yaşıyor keyfine keyif katıyorlar.

Memurların maaşına gelen artıştan bunları ayırın!

Düşünün %25 maaş artışı olsa 10 bin maaş alanın maaşına 2500 artış olurken, 40 bin maaş alanın maaş artışı 10 bin olmaktadır. Bu çarpık sisteme normaldir denebilir mi? buna karşı sessiz kalınabilir mi?

Buyur bir ölçü getirin emekli maaşı asgari ücretin altında olamaz, en yüksek emekli maaşı da iki asgari ücreti geçemez kuralını getirin, bu reel aralığa dikkat edilirse asgari ücrette de bu gün itibariyle 15 binden az olmaz.

Gibi kayda değer fikirler dile geldi.

Sohbet saati emeklilerin hayır dualarıyla neticelendi.

Kaynak: MüslümanDünya.com