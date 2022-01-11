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Emekli maaşlarına yapılacak zam tasarısı TBMM Genel Kurulu'na gelecek

En düşük emekli aylığının 2500 liraya çıkarılması doğrudan 1 milyon 265 bin emeklinin yüzünü güldürürken düzenlemenin yıllık maliyeti 3.5 milyar lira olarak hesaplandı.

Emekli Dünyası 11.01.2022, 09:19 11.01.2022, 09:26
Emekli maaşlarına yapılacak zam tasarısı TBMM Genel Kurulu'na gelecek

En düşük emekli aylığının 2500 liraya çıkarılması doğrudan 1 milyon 265 bin emeklinin yüzünü güldürürken düzenlemenin yıllık maliyeti 3.5 milyar lira olarak hesaplandı. Emekli maaşından diğer birçok kalemde hesaplamaların belirleneceği tasarı bugün TBMM Genel Kurulu'na geliyor.

İşte emekli aylığında son dakika gelişmesi ve Temmuz'da 1500 lira alana yüzde 25.5 zam + 617 liralık zamma ilişkin detaylar

En düşük emekli aylığının 2500 liraya çıkarılması doğrudan 1 milyon 265 bin emeklinin yüzünü güldürürken düzenlemenin yıllık maliyeti 3.5 milyar lira olarak hesaplandı. Öncelikle bu ayki aylıklarını 17 Ocak itibariyle alacak SSK emeklileri ile 25 Ocak'ta almaya başlayacak Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin yüzde 25.5'lik zammı hesaplanacak. Buna göre aylığı 2500 liranın altında kalanlar bu tutara tamamlanacak.

İşte yeni emekli maaşları, aylık zamları ve hesaplamalarla ilgili detaylar... Düzenlemeye göre örneğin geçen yıl Temmuz ayında bin 800 lira alan bir emekli yeni zamla birlikte 2 bin 259 olacağından ve aylığı 2500 lira altında kalacağından 241 lira artırılarak 2500 liraya tamamlanacak.

En düşük emekli aylığının 2 bin 500 lira olması başta olmak üzere bazı değişiklikler öngören yasa teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Bu düzenlemeyle en düşük emekli aylığı yüzde 66 artacak. Komisyon görüşmeleri sırasında yapılacak düzenlemelerin kamu maliyesine etkilerini içeren bilgi notu paylaşıldı.

Buna göre, en düşük emekli aylığındaki iyileşme 1 milyon 265 bin kişiyi etkileyecek. Düzenlemenin yıllık maliyeti de 3.5 milyar lira hesaplanıyor.

SGK EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ AÇIKLADI

Komisyon'da soruları yanıtlayan SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Ertüzün, zam uygulanmadan 1500 liranın altında aylığı olan187 bin emeklinin söz konusu olduğunu belirterek, "Hesap yapılırken öncelikle bu yıla dair yüzde 25.47 oranında artış yapılıyor. Temmuz ayında gerçekleşeceği öngörülen zammı da bu maliyetten düşüp kalan 6 aya yüklediğimizde maliyeti 3.4 milyar civarında" dedi.

AYLIĞI 2400 LİRA OLANA OCAK ZAMMI

Temmuz ayı itibariyle 2400 lira aylık alan emeklinin geliri 3 bin lirayı geçeceği için normal zamdan (yüzde 25.5) yararlanacak. Bugün itibariyle aylığı 1500 lira olan yüzde 25.5 zamla birlikte 617 lira eklenerek 2 bin 500 liraya tamamlanacak Zamlı aylıklar memur emeklilerine 15 Ocak'ta, SSK emeklilerine 17-26 Ocak arasında, Bağ-Kur emeklilerine de 25-28 Ocak tarihleri arasında yatacak. Alt sınır aylığındaki 2500 lira sınırı dosya bazında uygulanacak.

HİSSELERİ ORANINDA ALACAKLAR

Ölen sigortalılardan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar da yüzde 66'lık artıştan hisseleri oranında yararlanacak. En düşük emekli aylığının 2500 liraya yükselmesi SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileriyle birlikte dul ve yetim aylığı alanları da ilgilendiriyor.

1 MİLYONDAN FAZLA İNSANI ETKİLEYECEK

Düzenleme yaklaşık 1 milyon 265 bin kişiyi etkileyecek. Dul ve yetim aylığı alanlar bugüne kadar aldığı hisseleri oranında bu artıştan yararlanacak. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu uygulamadan hisseleri oranında yararlanacaklar.

CİDDİ ARTIŞTAN TÜM AYLIKLAR ETKİLENECEK

Yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı bin 250 liradan, yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı da 1875 liradan az olamayacak. Ölen sigortalıdan dolayı iki kız çocuğu yüzde 25'er hisse ile yetim aylığı alıyorsa, bunların ölüm aylığı da yeni düzenleme sonrası 625'şer liradan az olamayacak.

Bu oran, aynı döneme ilişkin enflasyon farkı ödemesinde de dikkate alınacak. Böylece 2021 yılının ikinci yarısından kaynaklı enflasyon farkı dahil 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 27.9 oranında yapılması gereken zam yüzde 30.95'e çıkarılacak.

Kaynak: Sabah 

#emekli #zam #Maaş
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