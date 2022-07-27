Emekli maaş farkı ne zaman ödenecek?
Memur emeklisi, malul, dul ve yetim aylığı alan yaklaşık 2,5 milyon kişinin temmuz ayı zam farkları yarın ödenmeye başlanacak.
Emekli Dünyası 27.07.2022, 13:25
Emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaş farkı ödenecek.
Temmuz zammı ile enflasyondan oluşan farklar yarın hesaplara yatırılacak.
Hak sahipleri, banka ve PTT şubelerindeki hesaplarından maaş farkını alabilecek.
Toplamda 6 milyar 447 milyon lira ödeme yapılacak
Zam farkları, aylıklarını her ay alanlara temmuz için 1 aylık ödenecek.
Aylıklarını Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde alanlara da 1 aylık fark ödemesi yapılacak.
Maaşlarını Haziran-Temmuz-Ağustos dönemi için alanlara zam farkları 2 aylık, Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi için alanlara ise 3 aylık fark birden yatırılacak.
Yaklaşık 2,5 milyon kişiye 6 milyar 447 milyon lira ödeme yapılacak.
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