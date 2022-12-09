Borsa gün ortasında yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,27 arttı.
Emekli Dünyası 09.12.2022, 13:54
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,27 artışla 4.917,61 puana yükseldi.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 61,70 puan değer kazanarak 4.917,61'e çıktı.
Toplam işlem hacmi 40,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,96 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,23 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,84 ile sigorta oldu.
Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Samsunspor
|15
|27
|3. Rizespor
|15
|26
|4. Pendikspor
|15
|26
|5. Keçiörengücü
|15
|26
|6. Bodrumspor
|15
|25
|7. Boluspor
|15
|25
|8. Manisa FK
|15
|24
|9. Bandırmaspor
|15
|24
|10. Sakaryaspor
|16
|22
|11. Altay
|15
|21
|12. Adanaspor
|15
|18
|13. Göztepe
|14
|18
|14. Tuzlaspor
|15
|16
|15. Erzurumspor
|15
|14
|16. Altınordu
|15
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|15
|7
|19. Denizlispor
|15
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4