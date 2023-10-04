Bağ-Kur'lulara 5 yıl erken emeklilik imkanı

Meclis’te yeni yasama dönemi başladı. Önümüzdeki dönemde başta emekli maaşları olmak üzere sosyal güvenlik alanında yapılacak birçok düzenleme, Meclis gündemine gelecek.

Bunlardan biri de Bağ-Kur’luları yakından ilgilendirecek olan düzenleme. Nitekim bir süredir özellikle Bağ-Kur’lulardan ‘Erken emekli olabilecek miyiz, prim gün sayımız düşecek mi?’ şeklinde çokça soru alıyorum.

Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme ile Bağ-Kur’luların prim gün sayısı SSK’lılarla eşit hale getirilecek; 9 bin günden, 7 bin 200 güne düşürülecek. Nitekim mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafın prim ödeme gün sayısını 7 bin 200’e indireceklerini duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürüleceğini yineledi. Peki, kimlerin prim gün sayısı düşecek, hangi Bağ-Kurlular bu imkândan yararlanacak?

1800 GÜN FAZLA PRİM ÖDÜYORLAR

Detaya geçmeden önceden, mevcut durumdan biraz bahsedeyim. Bugün için Bağ-Kur’lu erkek çalışanlar 25 tam yıl çalışıp, 9 bin prim ödeyip, 60 yaşında; kadın çalışanlar ise 20 yıl çalışıp, 7 bin 200 prim gün ile 58 yaşında emekli olabiliyor. Yaştan dolayı emeklilik (kısmi emeklilik) için de kadın ve erkek çalışanlar 15 yıl (5 bin 400 prim gün) çalışıp, erkekler 55, kadınlar ise 50 yaşında emekli olabiliyor.

SSK’lı çalışanlar de 7 bin 200 prim gün ile erkekler 60, kadınlar 58 yaşında emekli olabiliyor. Buna göre de Bağ-Kur’lu çalışanlar, SSK’lılara göre 1.800 gün daha fazla prim ödeyip, daha geç emekli oluyor. Bundan sonrasında yeni düzenleme ne getirecek, madde madde anlatayım.

Bağ-Kur’lulara 5 yıl erken emeklilik imkânı yolda

9 BİN GÜN 7 BİN 200’E DÜŞECEK

- Yapılacak yeni düzenleme ile Bağ-Kur’luların prim gün sayısı 9 bin günden, 7 bin 200 güne düşecek. Yaş şartı ise değişmeyecek. Yani, 7 bin 200 prim gün sayısını tamamlayan Bağ-Kur’lular; kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında emekli olacak.

- Düzenleme ile Bağ-Kur’luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı ile SSK’lı çalışanların prim gün sayıları eşitlenecek. Bu da şu anlama geliyor; Bağ-Kur’lular, düzenleme sonrası 1.800 gün daha az prim ödeyip –ki bu da 5 yıl demektir- emekliliğe hak kazanacaklar.

TÜM BAĞ-KUR’LULARI KAPSAMIYOR

- Tüm Bağ-Kur’lular yeni düzenlemeden yararlanamayacak. Esnaf ve sanatkâr dediğimiz; berber, bakkal gibi küçük esnaf yararlanacak. Bu kesimin de sayısı 1 milyonu buluyor. Toplam 3 milyon Bağ-Kur’lu çalışan var ama prim indiriminden yararlanacak Bağ-Kur’lu sayısı 1 milyon. Kimlerin yararlanacağı konusunda tam bir netlik olmamakla birlikte yanında 10-15 arası kişi çalıştıran küçük esnafın prim ödeme gün sayısı 7 bin 200’e çekilerek, erken emekli olma hakkı tanınacak. Bağ-Kur statüsünde sayılan isteğe bağlı sigortalılar ise düzenlemeden yararlanamayacak.

- Düzenlemenin 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan Bağ-Kur’luları kapsaması halinde 9 bin prim gün beklenmeden emekli olunabilecek. Malum, ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olan Bağ-Kur’lulardan kadın sigortalılar 20 tam yılı (7.200 prim gün), erkek sigortalılar ise 25 tam yılı (9.000 prim gün) doldurmaları halinde yaş şartı aranmadan EYT’den emekli olabiliyorlardı. Düzenleme ile prim sayısının 9 bin günden 7 bin 200’e inmesi sonucunda bu kişiler hemen emekli olabilecekler. Yeri gelmişken belirteyim; düzenlemenin 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişli olanları kapsayacağını sanmıyorum 2008 ve sonrası sigorta girişli olanları kapsayacaktır.

Kaynak: Noyan Doğan / Hürriyet